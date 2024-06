Vi proponiamo una selezione di frasi tratte dalle più belle canzoni di Lazza: da Uscito di galera a Ouver2re, passando per Cenere.

Considerato uno dei rapper più apprezzati della ‘nuova’ generazione, Lazza ha regalato ai fan canzoni bellissime. Da Cenere, che è stata cantata perfino durante una celebrazione religiosa, a Origami, passando per Morto di fame e Parole: vediamo quali sono le frasi più profonde tratte dai suoi brani.

Frasi tratte dalle canzoni di Lazza

Classe 1994, Lazza ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era un ragazzino. Da quando partecipava ai primi contest di freestyle in giro per l’Italia ad oggi sembra passato un secolo, eppure la sua carriera ha davvero spiccato il volo nel 2016, con il singolo DDA. Da questo momento in poi, Jacopo Lazzarini – questo il suo nome all’anagrafe – ha regalato ai fan brani bellissimi, come: Panico, Uscito di galera, Piove, 3 di cuori, Cenere e 100 messaggi. Di seguito, vi proponiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Lazza:

Voglio solo prendermi ciò che mi spetta, senza dover dare giustificazioni. (Origami)

Ti scriverò dall’inferno per dirti che ho freddo, che il diavolo è buono, che io sono peggio, che ho fatto un disastro, che mi serve aria. (Molotov)

Tu mi vorresti innamorato perso, io penso che da innamorato ho perso. (Uscito di galera)

Quel che è peggio è che noi siamo simili. (Alibi)

Ci pensi oggi? Se non avessi rischiato sarei rimasto solo con le mani in mano nel caos. A sedici anni fuori scuola lo schiaffo del soldato, oggi che fuori dal club fanno a schiaffi ed è sold out. (Morto di fame)

Non so come gira il mondo. La mia testa gira altrove, però so che se ti sposti io ti seguo come un girasole. (MNM)

Non sarai uomo finché non hai pianto e finché non sai chiedere scusa. (Ouver2re)

Io vorrei sapere solo che effetto ti fa quando mi guardi dentro e dopo trovi il vuoto. Scusa se sono freddo come un obitorio, ma da un po’ di tempo non faccio sogni d’oro. (Sogni d’oro)

Nel buio balli da sola, bella che mi sembri Venere. Scendi che il tempo non vola, sono qua sotto da un’ora. Tu sei più calda del Sole, io invece freddo Mercurio. (Cenere)

Facciamo finta che va tutto bene, anche se intorno abbiamo le iene. Quelle vere o quelle in tele. La discordia butta in terra il seme. (Cinema)

La mia innocenza l’ho persa per caso, non lo so se qualcuno l’ha vista. E’ un po’ come quando cambi stato. (Senza rumore)

Sì, te lo giuro, con le altre non parlo, non sento e non vedo. (Porto Cervo)

Le più belle citazioni dei brani di Lazza

Le frasi tratte dalle canzoni di Lazza non sono finite qui. Di seguito, vi proponiamo un’altra selezione di citazioni dei suoi brani: