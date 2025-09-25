Zucchero: le frasi più belle tratte dalle sue canzoni

Vi presentiamo una selezione delle frasi più belle e significative tratte dalle canzoni di Zucchero, da “Così celeste” a “Diamante”.

Nel panorama della musica italiana, pochi artisti hanno lasciato un segno indelebile come Zucchero Fornaciari, meglio conosciuto semplicemente come Zucchero. Con una carriera che attraversa decenni, il cantautore emiliano ha saputo conquistare non solo l’Italia ma anche il mondo, dimostrandosi un vero e proprio ambasciatore del blues italiano oltre confine. Di seguito vi presentiamo una selezione delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni.

Frasi tratte dalle canzoni di Zucchero

Dal suo esordio negli anni ’70, Zucchero si è affermato come una delle figure più carismatiche e innovative della musica italiana. Con oltre 60 milioni di dischi venduti, la sua carriera si è distinta non solo per i numerosi album pubblicati, fra cui 15 in studio, 4 live, oltre a raccolte e colonne sonore, ma anche per una straordinaria capacità di reinventarsi e rimanere sempre attuale.

Adelmo Fornaciari, questo il suo vero nome, ha sempre saputo come colmare il gap tra la tradizione musicale italiana e generi profondamente radicati nella cultura americana come il blues e il soul, creando un sound unico e inconfondibile. Ecco una selezione di frasi tratte dalle sue canzoni:

Sere d’estate dimenticate, c’è un dondolo che dondola. Che belle scene di lei che viene da lune piene e si gongola. (Blu)

Amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che tanto che come il sole all’improvviso scoppierà. (Come il sole all’improvviso)

Impareremo a camminare, per mano insieme a camminare. (Diamante)

Spero ti ami meglio di me. Spero ti ami con tutte le unghie. Spero ti ami anche per me. (Dopo di noi)

Dentro una lacrima e verso il sole voglio gridare amore. (Dune mosse)

Sogno, qualcosa di buono che mi illumini il mondo. (Il volo)

Che bella quiete sulle cime. Mi freddi il cuore e l’anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. (Il volo)

Vivo nell’anima del mondo, perso nel vivere profondo! (Miserere)

Di che vita sa questa vita qua? (Quale senso abbiamo noi)

Tu credi che ho paura di te, si tu lo credi! E invece sto ridendo di te e non mi vedi! (Levati di dosso)

Ho una canzone triste nel mio cuor, la sera all’imbrunire che non va proprio giù. (Canzone triste)

Con le mani se vuoi puoi dirmi di sì. (Con le mani)

Donne, pianeti dispersi, per tutti gli uomini così diversi. (Donne)

Negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l’aria e la vita non è vuota. (Donne)

Sono libero e nessuno mi sconfiggerà, no! Tu non mi avrai così! I’m free. (Non mi avrai)

Ho vagato senza scopo e destino fino alla fine dell’arcobaleno, nelle notti bagnate dal vino finché ho sentito la mia voce da bambino! (Oltre le rive)

Intanto il tempo passa e lei non torna più. (Per colpa di chi)

Sei bella come un settembre di Normandia, come la pioggia d’estate a Bahìa. Bella come la terra mia. (Perchè sei bella)

E male sto, tanto è tutto fuori tempo, è tutto un manicomio. (Pronto)

Gli occhi si allagano, la ninfea galleggia in fiore, che maggio sia e per amarti meglio, amore mio,

figliamo rose, lo voglio anch’io. (Così celeste)

figliamo rose, lo voglio anch’io. (Così celeste) E non è il tempo sai che ci manca. E non è il vento sai che ci stanca. Che non è il tempo mai che ci cambierà. (Scintille)

Canterò perchè l’amore vola, finchè nell’aria vola, c’è ancora parola. La vita è una canzone un sogno un’emozione da dare. (Tempo ne avrai)

Sotto un cielo d’aria nuova apro gli occhi e sento di già, sento pace nell’aurora. Un soffio caldo di libertà. (Un soffio)

Zucchero Fornaciari

Frasi di Zucchero

Zucchero ha collaborato con alcuni dei nomi più prestigiosi della musica internazionale, da Luciano Pavarotti a Eric Clapton, passando per Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting e molti altri. Il cantautore ha saputo unire mondi musicali diversi, creando sinergie artistiche di grande rilievo. Queste collaborazioni hanno contribuito a consolidare il suo successo oltre i confini nazionali, rendendolo uno dei cantautori italiani più apprezzati all’estero.

I numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera, tra cui il Premio Tenco alla carriera, due World Music Awards, sei IFPI Platinum Europe Awards e una candidatura ai Grammy, testimoniano l’importanza e l’impatto del suo lavoro nel panorama musicale mondiale. Ecco un’altra selezione di frasi tratte dalle canzoni e dalle interviste: