Abrosessualità: cosa vuol dire e perché è importante nella comunità LGBTQIA+

Cosa significa abrosessuale, qual è l’origine del termine, come si usa e perché rappresenta un orientamento fluido in continua evoluzione all’interno della comunità LGBTQIA+.

Il termine abrosessuale indica un orientamento sessuale caratterizzato da fluidità e cambiamento nel tempo. Chi si riconosce in questa identità può provare attrazione verso generi diversi in momenti differenti, arrivando anche a fasi di completa asessualità. Non è quindi confusione, ma un modo autentico e consapevole di vivere la propria sessualità in continua trasformazione.

Nella sigla LGBTQIA+, l’abrosessualità rientra nel “+”, cioè quella parte che raccoglie tutte le identità emergenti che non trovano spazio nelle categorie tradizionali ma che sono fondamentali per raccontare la varietà delle esperienze umane.

Ecco in sintesi i punti principali da ricordare:

Origine: dal greco habrós (“grazioso”, “delicato”), il termine appare online per la prima volta intorno al 2013.

dal greco habrós (“grazioso”, “delicato”), il termine appare online per la prima volta intorno al 2013. Quando si usa: per descrivere una sessualità fluida, che cambia nel tempo senza seguire schemi fissi.

per descrivere una sessualità fluida, che cambia nel tempo senza seguire schemi fissi. Lingua: nasce in inglese (abrosexual), ma oggi è diffuso anche in italiano e in altre lingue.

nasce in inglese (abrosexual), ma oggi è diffuso anche in italiano e in altre lingue. Diffusione: globale, con forte presenza nelle comunità LGBTQIA+ e sui social.

Cosa significa abrosessuale: origine e perché si utilizza

Il prefisso abro- deriva dal greco habrós e richiama un concetto di delicatezza e varietà. L’uso del termine abrosexual risale al 2013 su DeviantArt, per poi diffondersi rapidamente su Tumblr e altre piattaforme. Nel 2014 viene anche creata la bandiera abrosessuale, composta da cinque strisce orizzontali: due verdi, due rosa e una bianca al centro.

Essere abrosessuale significa vivere un orientamento sessuale mutevole, libero dalle etichette rigide. A differenza della pansessualità, che resta stabile nel tempo, o della novosessualità, che coinvolge anche l’identità di genere, l’abrosessualità riguarda esclusivamente l’attrazione, che cambia con naturalezza.

Esempi d’uso

Ecco alcune frasi che mostrano come usare la parola abrosessuale nel linguaggio quotidiano:

“Mi sono reso conto di essere abrosessuale : la mia attrazione cambia, e va bene così”.

: la mia attrazione cambia, e va bene così”. “Identificarsi come abrosessuale significa accogliere la fluidità senza sentirsi in errore”.

significa accogliere la fluidità senza sentirsi in errore”. “Sempre più persone trovano nella definizione di abrosessuale una rappresentazione autentica della propria esperienza”.

L’abrosessualità è una realtà sempre più riconosciuta all’interno della comunità LGBTQIA+. Permette di vivere la propria sessualità in modo libero, autentico e consapevole, senza sentirsi imprigionati da etichette rigide. Comprenderne il significato è importante per rispettare le diversità e favorire una cultura più inclusiva.