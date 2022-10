Tumblr: cos’è, come funziona e quali sono i modi per sfruttare al meglio il più famoso social network di microblogging.

Tumblr è una piattaforma di microblogging e un social network in cui gli utenti possono condividere foto, video e articoli. È stato fondato nel 2007 e ha centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma molto amata, soprattutto in America, e sfruttata spesso per promuovere il proprio brand e il proprio business. Su Tumblr è possibile creare un blog e condividere i propri contenuti, oppure si possono creare pagine per le proprie attività e condividere foto e video dei prodotti o servizi che possiamo offrire. Scopriamo insieme come funziona e a cosa serve più nel dettaglio.

Cos’è e come funziona Tumblr

Social network e piattaforma di microblogging gratuita, Tumblr permette agli utenti di pubblicare brevi aggiornamenti testuali chiamati “post” e seguire gli aggiornamenti degli altri utenti, come molti altri social network.

Computer

Oltre ai testi, è possibile pubblicare sul proprio microblog anche foto, citazioni, link, musica e video. I post possono essere pubblici o privati e possono essere condivisi con chi vogliamo. Un post pubblicato da un utente può ricevere un apprezzamento o essere “rimbalzati”.

A cosa serve Tumblr

Pur essendo ormai lontano dai numeri avuti all’apice della sua ‘vita’, Tumblr continua a essere molto utilizzato da utenti fidelizzati nel corso degli anni. Questo perché permette, a costo di una personalizzazione non eccezionale, di creare un blog gratuito con cui poter esprimere tutta la nostra personalità.

Tumblr può essere utilizzato per una varietà di scopi, che vanno dal blogging puro alla condivisione di foto e video, ma può essere utilizzato anche per connettersi con persone con gusti simili o per trovare follower. Inoltre, esiste anche un certo numero di modi per guadagnare soldi attraverso questa piattaforma, sia tramite sponsorizzazioni pagate sia usando il blog per dirigere traffico verso altri siti o prodotti.

Tumblr è in effetti un’ottima piattaforma per promuovere la tua attività. Puoi creare un blog e postare contenuti interessanti e pertinenti che ti aiuteranno nei tuoi affari. Ma puoi anche usare Tumblr per collegarti con altre aziende e organizzazioni.

L’importanza di frasi e GIF

Pur essendo soprattutto un social di microblogging, viene utilizzato da tantissimi anni soprattutto per condividere frasi e citazioni d’autore, spesso capaci di diventare virali anche oltre i confini della piattaforma. Stesso discorso per le GIF, che sono utilizzabili anche su altri social, come ad esempio Instagram.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG