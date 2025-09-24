La chiamano “le Maldive economiche”: quanto costa e come si raggiungono

Palawan è stata definita “le Maldive economiche” e, guardando i prezzi, capiamo anche perché: scopriamo quanto costa e come si raggiunge.

Le Maldive sono una meta paradisiaca, ma non tutti hanno disponibilità economiche tali da permettersi una vacanza. Forse è anche per questo che un’isola tropicale è diventata molto gettonata, visto che è considerata simile alla perla dell’Oceano Indiano ma molto meno cara. Stiamo parlando di Palawan: vediamo quanto costa e dove si trova.

Palawan: dove si trova e quanto costa

Un vero e proprio paradiso, un luogo dove i sogni diventano realtà. Descritta in questo modo può sembrare una specie di “isola che non c’è”, ma questa volta si tratta di un luogo che esiste realmente e che, ciliegina sulla torta, è pure economico. Stiamo parlando di Palawan, che arcipelago e provincia delle Filippine.

Spesso paragonata alle Maldive, questa stupenda isola tropicale ha una marcia in più: costa molto, molto meno della perla dell’Oceano Indiano. Mare cristallino, spiagge bianche e aree wild da esplorare: Palawan è questo e molto altro. Offre relax, snorkeling e immersioni nella splendida barriera corallina e pure due siti patrimonio dell’Umanità Unesco, ossia il Parco marino nazionale di Tubbataha Reef e Puerto Princesa, il fiume sotterraneo più lungo dell’Asia.

Mentre il biglietto aereo costa quasi quanto quello per le Maldive, al massimo si risparmiano 200/300 euro, il pernotto è quasi regalato. Pensate che una notte in hotel costa circa 50 euro, contro i 300/400 euro dell’isola tanto amata dai Vip.

Come raggiungere Palawan

Per raggiungere Palawan è necessario arrivare a Manila e poi prendere un volo interno della durata di circa 2 ore fino a a Puerto Princesa. In alternativa, potete optare per il traghetto, che però impiega più o meno 13 ore.

In linea di massima, un viaggio andata e ritorno dall’Italia per Manila costa tra i 450 e i 1.400 euro. A questa cifra dovete aggiungere il prezzo del volo interno fino a Puerto Princesa che è davvero irrisorio: intorno ai 50 euro.