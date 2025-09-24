WhatsApp testa i quiz nei canali: ecco come funzioneranno

Dopo i sondaggi, WhatsApp sperimenta i quiz nei canali: una novità molto interessante, che arricchisce le funzioni dei canali.

Dopo l’introduzione dei sondaggi, l’app di messaggistica di Meta sta lavorando a un’ulteriore novità: i quiz nei canali. Si tratta di una funzione intercettata nell’ultima versione Beta per Android e che, se confermata, renderà più stimolante e dinamica l’interazione tra gli utenti. Scopriamo, dunque, in cosa consiste.

WhatsApp testa i quiz nei canali: la novità

I quiz che sta testando WhatsApp, in sostanza, ricordano un po’ i sondaggi già disponibili, anche se caratterizzati da un elemento diverso: esiste una sola risposta corretta. Gli amministratori dei canali potranno, quindi, formulare una domanda, proporre più opzioni di risposta e contrassegnare quella giusta.

Dal lato utente, una volta scelta l’opzione desiderata, si potrà subito sapere se la risposta è corretta. A differenza dei sondaggi, non sarà possibile visualizzare in anticipo le percentuali delle risposte: i risultati compariranno soltanto dopo aver votato.

whatsapp cambiamenti

Una decisione non casuale, bensì studiata per ridurre il rischio che le scelte siano condizionate dal comportamento della maggioranza, incentivando così una partecipazione più genuina e personale, in sostanza.

Per gli amministratori, i quiz rappresentano un nuovo strumento di interazione. Potranno, infatti, verificare il livello di attenzione del pubblico, monitorare quanti utenti abbiano risposto in maniera corretta e comprendere meglio quali argomenti risultino più coinvolgenti.

Le possibili applicazioni di questa nuova funzione

Nei canali a tema educativo, i quiz potrebbero trasformarsi in piccoli test di apprendimento, ideali per rimarcare i concetti appena trattati.

Le aziende, invece, avrebbero la possibilità di lanciare domande legate ai propri prodotti o servizi, al fine di aumentare la brand awareness attraverso un gioco interattivo. Allo stesso tempo, i quiz potrebbero offrire semplici momenti di svago.

Al momento, l’opzione è stata progettata esclusivamente per i canali, ma non si esclude che in futuro possa essere estesa anche ad altre sezioni della piattaforma, come gli stati. A riportare l’indiscrezione è stato ancora una volta WABetaInfo, portale specializzato e da sempre attento alle novità lanciate dalla popolare piattaforma di messaggistica istantanea.