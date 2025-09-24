Case stampate in 3D, esistono davvero: le più spettacolari d’Europa e America

Le case stampate in 3D sono il futuro dell’edilizia: esteticamente belle e internamente funzionali. Scopriamo le dimore più interessanti.

Sembra un sogno, eppure non lo è: le case stampate in 3D esistono davvero. Siamo ancora lontani anni luce da un’edilizia universale o almeno diffusa, ma i primi prototipi sono esteticamente apprezzabili e internamente funzionali. Vediamo quali sono le dimore più belle costruite fino a oggi.

Case stampate in 3D: le più belle in Europa

In ogni angolo del globo, Europa compresa, sono già nate le prime case stampate in 3D. Una tecnologia all’avanguardia, a cui gli esperti del settore stanno lavorando da anni. Guardando i primi prototipi, belli all’esterno e funzionali all’interno, possiamo dire che i loro sforzi hanno dato buoni frutti.

Anche se l’America vanta il più alto numero di case stampate in 3D, anche in territorio europeo ce ne sono alcune degne di nota. Partendo dalla Germania, la prima dimora di questo tipo è nata a Beckum, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nel 2021. Progettata da MENSE-KORTE ingenieure+architekten, è suddivisa su due piani, per un totale di 160 mq. Costruita da zero nel giro di un solo anno, vanta un sistema intelligente che regola tutti gli impianti.

Spostandoci nei Paesi Bassi, troviamo il Progetto Minestrone, un complesso residenziale nato dalla collaborazione degli architetti Houben & Van Mierlo con con l’Università Tecnologica di Eindhoven. Le case, la cui costruzione è iniziata nel 2021, sono a un solo piano (64 mq) e hanno una forma particolare, simile a un masso. In futuro, le dimore dovrebbero essere anche a due piani.

Ad Amsterdam, invece, troviamo una baita che è un vero gioiellino. Ideata da DUS Architects e realizzata da Aectual, misura solo 8mq. Essendo molto piccola, pure se le ampie vetrate la fanno sembrare più ampia, è costituita da un unico ambiente che ospita il letto. Il bagno è fuori, in natura.

Case stampate in 3D in America

Anche se in Europa stiamo facendo passi da giganti, il più alto numero di case stampate in 3D si trova negli Stati Uniti. Nella maggior parte dei casi, si tratta di dimore extra lusso, raffinate ed ecologiche. A spiccare tra tanti è il quartiere a Georgetown, in Texas, noto con il nome di Wolf Ranch. Al momento, sono 100 le abitazioni costruite con questa tecnologia, tutte smart e con elevati standard di efficienza energetica.

Sicuramente, molto interessante è anche la Pool House di New York, iniziata nel 2023. La casa, che nell’aspetto somiglia a una parete rocciosa, è dotata di ogni comfort e vanta pure una meravigliosa piscina.