Frasi amicizia finita: gli aforismi e le riflessioni più belle sulla fine di un’amicizia importante.

Nulla è per sempre. Forse l’unica verità innegabile delle nostre vite. Ogni cosa che ha un inizio ha anche una fine. Per quanto bella sia, anche un’amicizia è destinata a terminare. E a volte questo capita anche prima del previsto. Non è raro, purtroppo, rimanere delusi da falsi amici, o ritrovarsi, per diversi motivi, a litigare con quell’amico che si considerava il proprio fratello. È capitato a tutti, capiterà ancora. Lo provano anche le tanti frasi sull’amicizia finita che ci hanno lasciato in eredità grandi pensatori e scrittori del passato. Scopriamo insieme alcune delle più emozionanti.

ragazza che scrive

Le più belle frasi sulla fine di un’amicizia

Di frasi su amicizie finite ce ne sono davvero moltissime, e tutte molto emozionanti. Tristi, certo. Piene di nostalgia, initrise di una sofferenza che a volte è velata, altre è chiarissima. Ma tutto sommato sono anche riflessioni belle e che danno un significato più profondo alle nostre vite, che non sono certo fatte solo di sorrisi e aperitivi in allegria, ma anche di momenti difficili. Quelli che poi ci aiutano a crescere.

Leggiamo insieme una carrellata di emozionanti frasi sull’amicizia persa:

Belle frasi sull’amicizia finita

– Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì. (Carl Gustav Jung)

– Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma non a caso. Spesso ci riempiono la vita di insegnamenti. A volte ci fanno volare in alto, altre ci schiantano a terra insegnandoci il dolore… donandoci tutto, portandosi via il tutto, lasciandoci niente…. (Alda Merini)

– Le amicizie iniziano con la simpatia o la gratitudine. Radici che possono essere strappate. (George Eliot)

– Riconciliarsi con un amico con cui avevamo troncato i rapporti è una debolezza che si sconta allorché egli, alla prima occasione, rifarà esattamente ciò che aveva provocato la rottura, anzi con maggiore sfacciataggine, nell’intima consapevolezza di essere indispensabile. (Arthur Schopenhauer)

– Non piangere se un amico ti ha lasciato: solo quando ti avrà dimenticato potrai dire di averlo perso per sempre. (Jim Morrison)

Le migliori frasi per amici persi

Abbiamo già letto alcune frasi sulla delusione per un’amicizia finita, e frasi sull’amicizia male. Ma ci sono anche tante altre frasi che raccontano l’amicizia in tutte le sue sfaccettature, specialmente quando si rivela qualcosa di meno importante di quello che credevamo. Perché il tradimento fa parte nella vita, e non solo in amore, ma anche in amicizia. Ecco altre frasi che potrebbero fare al nostro caso, da dedicare a chi ci ha fatto del male:

Frasi sull’amicizia finitia e amici persi

– La morte di un amico è equivalente alla perdita di un arto.(proverbio tedesco)

– Poche amicizie sopravvivrebbero se ciascuna sapesse quello che i suoi amici dicono di lui alle sue spalle. (Blaise Pascal).

– Un’amicizia finita non è mai stata sincera. (San Girolamo)

– Se mai sarete prodighi di affetto e fiducia assicuratevi di non essere incauti; poiché coloro che vi fate amici e a cui donate il cuore, appena avran percepito la minima battuta di arresto nelle vostre fortune, scivoleran via da voi come acqua, né mai più si faran trovare se non per colarvi a picco! (William Shakespeare)

– Ogni tanto è bene scuotere l’albero dell’amicizia per far cadere i frutti marci. (proverbio africano)

