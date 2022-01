Eliminare account Instagram: come cancellare il proprio profilo definitivamente o temporaneamente dal celebre social del gruppo Meta.

Come cancellarsi da Instagram? Può sembrare una domanda strana, ma quante volte ti sarà capitato di voler eliminare il tuo account dal celebre social network fotografico, magari per aprirne uno nuovo da zero, o per prenderti più semplicemente un periodo di pausa per ‘disintossicarti’ dal mondo del web. Qualunque sia il motivo che ti spinge a voler dire addio a IG, sappi che la cancellazione non è immediata, ma piuttosto semplice da realizzare. Scopriamo insieme come eliminare un account Instagram.

Cancellare profilo Instagram: cosa bisogna fare

Prima ancora di passare alla fase di eliminazione, è importante dare un’occhiata al proprio profilo per capire se i contenuti presenti possano essere ancora di nostro interesse o meno. Nel dubbio, è sempre bene fare un backup, anche utilizzando uno dei tanti programmi disponibili sugli store dei nostri smartphone. In alternativa, è possibile salvare i nostri ricordi andando sulle Impostazioni del nostro account, cliccando sulla voce Sicurezza e poi su Scarica i dati. A questo punto, inserendo il nostro indirizzo email, otterremo direttamente dal social una copia dei contenuti condivisi sul tuo account nel corso degli anni.

Una volta scoperto come mettere in salvo i propri ricordi, scopriamo come eliminarsi da Instagram in maniera definitiva. La procedura non è disponibile per la versione app, la più utilizzata, del social network, ma solo per quella browser. La prima cosa da fara è effettaure l’accesso e recarsi nelle Impostazioni del proprio account per trovare la voce ‘Cancella‘. Il social ci chiederà a questo punto il motivo per cui vogliamo procedere con l’eliminazione. Una volta inserita la nostra motivazione, dovremo riscrivere la password e selezionare ancora una volta la voce Elimina definitivamente il mio account. Pochissime mosse e il gioco è fatto. Una procedura un po’ più snella rispetto a quella per l’eliminazione da Facebook.

Eliminare profilo Instagram in via temporanea

Se hai intenzione di prenderti un periodo di pausa dai social network e da Instragram, ma pensi che tra non molto avrai vogliai di navigare sul celebre social con il tuo vecchio profilo, forse la cancellazione non è la soluzione migliore. Fortunatamente, l’app offre anche la possibilità di mettere ‘in pausa’ il proprio account.

Anche in questo caso è necessario operare tramite browser. Effettuato l’accesso, clicchiamo su Modifica profilo. In basso a destra noteremo la scritta Disattiva temporaneamente il tuo account. Basterà premere il mouse e anche in questo caso avremo raggiunto il nostro obiettivo. Come fare per riattivare il profilo? Semplicissimo. Basta selezionare l’apposita voce all’interno del proprio account.

Qualora invece avessi diversi profili aperti su Instagram, collegati a quelli principali, e volessi liberarti solo di uno, ti basterà agire così. Utilizzando anche l’app, basterà andare su Impostazioni e Informazioni di contatto, cliccare sull’account che vuoi cancellare e quindi sul tasto Rimuovi. In questo modo, quell’account non sarà più disponibile per noi, ma potremo continuare a utilizzare tranquillamente il profilo principale.

Di seguito una guida per poter scoprire come cancellarsi da Instagram:

