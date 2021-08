Cercate idee per scrivere la frase per il battesimo da madrina e padrino? Ecco alcune frasi a cui potete ispirarvi per trovare la più adatta.

Il padrino e la madrina del battesimo hanno un compito davvero importante e sono chiamati ad accompagnare il piccolo nella vita della comunità cristiana. Queste due figure sono, quindi, una fonte di ispirazione, pronte a tracciare la strada del nuovo arrivato non solo per il suo cammino spirituale, ma anche a tendere la mano in ogni momento di necessità. Assumendo questo ruolo la madrina e il padrino entrano a far parte della famiglia. Vediamo con quale frase di battesimo da madrina e padrino si può celebrare il legame unico e speciale che si allaccia con i bambini in questo lieto evento.

Frasi battesimo da madrina

Siete state scelte come madrine e l’emozione vi impedisce di trovare la frase più adatta per l’occasione? Ecco alcune idee che potranno ispirarvi e dare voce ai vostri sentimenti di affetto che accompagneranno per sempre il vostro figlioccio o la vostra figlioccia.

– Come tua madrina sarai per me un bene prezioso e immenso. Sarai l’orgoglio del mio cuore e la letizia dei miei giorni. Tanti auguri!

– Ricordalo sempre: se tu hai bisogno di qualcosa, mi chiami. Se c’è un modo per raggiungerti, io vengo a prenderti. Se non c’è, lo invento. La tua madrina.

– La madrina è come una seconda madre, che ti da buoni consigli e tanto amore nei momenti in cui mamma non c’è. È per questo che oggi il mio cuore è pieno di gioia, perché sta vibrando per te. Tanti auguri per il tuo Battesimo.

– Oggi, come madrina, sono qui accanto a te in questo giorno speciale. Come ci sono oggi, mi troverai ogni giorno della tua vita al tuo fianco per aiutarti: sarò il tuo angelo custode e la tua compagna di viaggio.

– In questo giorno ho l’onore e il piacere di accompagnarti in questo tuo cammino. Spero che da qui in avanti la tua vita sia rivolta alla fede e alla felicità. Tanti auguri piccolo dalla tua madrina.

Frasi battesimo da padrino

Essere scelti come padrini è un’emozione grande e al tempo stesso una grande responsabilità. Ecco le frasi più belle per celebrare un momento così importante e assicurare il vostro impegno e supporto.

– Se un giorno avrai bisogno di aiuto sappi che potrai contare sempre su di me. Sarà un piacere vederti crescere. Felice Battesimo!

– Possa questo battesimo essere solo un assaggio dell’amore e della vita che ti aspetta. Tanti auguri!

– Da oggi sarò il tuo padrino, il tuo punto di riferimento per ogni bisogno. Ti auguro il meglio.

– Che la vita ti regali gioia e felicità: tu per me lo sei oggi più che mai!

– Come mi ritrovi accanto a te il giorno del tuo battesimo, così sarà per tutti i momenti che verranno in futuro. Auguri dal tuo padrino!