Quali parametri si considerano per calcolare l’altezza dei bambini e capire se è in linea con la loro età? Scopriamo le curve di crescita.

Come si fa a sapere se l’altezza dei bambini è adeguata alla loro età? E anche per il peso ci sono dei parametri da rispettare? Le curve di crescita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità danno delle indicazioni che permettono di mettere a confronto altezza e peso dei bambini con quelle della media degli altri bimbi. Le curve vengono presentate come grafici o tabelle dei percentili e in base all’età e alle misurazioni permettono di capire se il ritmo di crescita sta procedendo come dovrebbe.

Altezza media bambini e standard OMS

Nel 2006 l’OMS ha individuato i nuovi standard sulla crescita dopo un progetto iniziato nel 1997 e basato su circa ottomila bambini. Questo nuovo standard serve come indicatore per assicurare la corretta crescita dei bambini, così come succede per monitorare la lunghezza del feto. La necessità di un nuovo modello è derivata dal fatto che le linee guida precedenti si basavano su un campione di bambini limitato proveniente solo dagli Stati Uniti. Per il nuovo standard, invece, sono stati presi in esame bimbi provenienti da vari paesi tra cui Brasile, India, Ghana e Stati Uniti.

Peso e altezza bambini

Nel primo anno l’aumento della statura sarà di circa 25 cm. Il ritmo di crescita dai 12 ai 24 mesi è di circa un centimetro al mese, mentre dai 2 anni in poi si ha una crescita di circa 6 cm all’anno. La tabella dell’altezza dei bambini indica l’età (in mesi e anni) e cambia in base al sesso del bambino, vediamo quindi qual è la statura media in base a età e sesso, cominciando dai maschietti.

Altezza bambini

In base ai parametri degli standard dell’OMS l’altezza di un bambino di 2 anni è di circa 87,8 cm (in base ai valori medi) e oscilla quindi tra gli 80 e i 95 cm. L’altezza dei bambini di 3 anni raggiunge i 96 cm circa (variando da 87,5 cm fino a 104,7). In media l’altezza di un bambino di 4 anni è di circa 103 cm, mentre a 5 anni si raggiungono all’incirca i 110 cm.

Per le femminucce si hanno parametri leggermente differenti e avremo quindi questi valori in base all’età.