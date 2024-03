Commento duro di Francesca Cipriani su Chiara Ferragni e le vicende legate alla benficenza ma anche alla crisi con Fedez.

Interessante intervista a Tag24 per Francesca Cipriani che tra vita privata e gli avvenimenti del mondo social e dello spettacolo ha dato alcuni commenti piuttosto interessanti. Spiccano le frasi su Chiara Ferragni, la crisi con Fedez e lo scandalo pandoro Balocco e, in generale, gli episodi contestati di beneficenza. Non è poi mancata una parola sull’ultima edizione del Grande Fratello.

Francesca Cipriani contro Chiara Ferragni

Parlando della crisi dei Ferragnez, Francesca Cipriani ha detto: “Sono molto dispiaciuta perché comunque una separazione non è mai bella e loro hanno anche due bimbi, quindi mi rattrista. Sono molto dispiaciuta anche per il fatto che la Ferragni abbia fatto delle mosse sbagliate e spiacevoli”, ha poi aggiunto entrando nel tema dello scandalo pandoro Balocco.

“La beneficenza è una cosa importante e non si scherza su queste. Non si possono fare, come dice lei, degli errori di comunicazione. Poi ha riparato, tra virgolette, donando i soldi che doveva dare, però se non ci fossero stati dei controlli non l’avrebbe fatto ed è molto triste. Io non farei mai una cosa del genere. Non so come faccia a dormire sonni tranquilli, perché i bambini hanno bisogno davvero e non si fa così”.

Di seguito anche il vecchi post Instagram con le scuse dellimprenditrice digitale:

Il commento sul Grande Fratello

Passando poi all’argomento GF: “Come ogni anno segue sempre il Grande Fratello perché comunque sono un’affezionata del reality, innanzitutto perché ho fatto due edizioni, Nip nel 2006 e Vip due anni fa. E poi perché comunque è un programma che nel cuore mi è sempre piaciuto”, ha prima di tutto spiegato la bella Francesca.

E sulla vincitrice, Perla: “Nulla contro Perla, però con tante dinamiche Beatrice ha portato avanti il programma per ben sei mese e forse avrebbe meritato di più la vittoria. Comunque ha fatto molto show nel bene o nel male con dinamiche positive e altre un po’ meno, però riempiva i tempi televisivi e tutte le puntate”.