Il Serale di Amici è entrato nel vivo con la seconda puntata. Diversi episodi curiosi e anche una scena tagliata. Cosa è successo.

Emozioni, liti, eliminati ma anche una scena tagliata per un piccolo “incidente”. Il Serale di Amici sta regalando grandi situazioni piuttosto movimentate e i telespettatori più attenti hanno notato, appunto, che rispetto alle registrazioni e alle anticipazioni, il talent sabato sera ha “evitato” di mandare in onda alcuni momenti. Ecco cosa è successo e chi è stato eliminato nella seconda puntata.

Amici, la scena tagliata e non andata in onda

Maria De Filippi

Come anticipato, la seconda puntata del Serale di Amici ha regalato diversi spunti, compreso un piccolo incidente di percorso che è accaduto nel corso della registrazione ma che non è stato messo in onda.

Diversi media, tra cui Novella 2000, infatti, hanno sottolineato come, al netto delle anticipazioni, i pi+ù informati hanno notato una scena taglia.

Tutto è partito dalla sfida tra Giovanni e Nicholas. Durante la dimostrazione della coreografia che i due ragazzi sono stati chiamati ad eseguire, pare che si sia rotta una parte del palco. In particolare pare che si sia rotta una mattonella facendo diventare il “terreno” di danza tagliente.

In questo senso, si è creata un po’ di tensione in studio con Maria De Filippi che ha bloccato tutto per permettere alla produzione di intervenire e “aggiustare” tutto.

Attimi che, come detto, sono poi stati tagliati nella messa in onda di sabato. Ecco svelato il mistero della scena tagliata.

Gli eliminati della seconda puntata

Al netto del piccolo incidente di percorso, subito risolto, la puntata del Serale di Amici è andata avanti e ha visto due allievi essere eliminati.

Come conclusione della prima manche, è stato Nicholas a dover lasciare la scuola. Il ballerino è stato eliminato e si aggiunge ad Ayle e Kumo, usciti in precedenza.

Ma nella seconda puntata, anche un altro ragazzo ha dovuto dire addio al programma. Si tratta di Giovanni, anche lui ballerino, eliminato al termine del ballottaggio con Marisol.

Di seguito anche i post su X del programma con le due eliminazioni: