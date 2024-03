La Rosa Ricci di ‘Mare Fuori’, Maria Esposito, si è raccontata a 360° tra vita privata e professionale con un grazie immenso alla famiglia.

Il grande pubblico l’ha conosciuta come Rosa Ricci, la pratogonista di ‘Mare Fuori’. Ora, Maria Esposito, questo il nome dell’attrice, ha cercato di farsi conoscere per quella che è e per quella che è stata la sua vita fin qui. Intervistata da Verissimo, la ragazza ha spiegato di chi sono i meriti per la sua carriera nella recitazione e non solo.

Maria Esposito, la recitazione e il “grazie” al papà

Maria Esposito

Nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, la bella Esposito ha raccontato in che modo sia riuscita a studiare nella scuola di recitazione che le ha permesso di arrivare a questo punto della carrriera: “Io dissi a papà che volevo frequentare la scuola di recitazione che costava 250 euro a settimana“, ha spiegato Maria con grande emozione.

“Così mi faceva trovare i soldi sulla vetrinetta… Lui e mia sorella facevano a metà per farmi frequentare la scuola di recitazione”.

Adesso, con il success, la ragazza ha poi aggiunto: “Io ovviamente ora ho ricambiato“.

Di seguito anche il post Instagram del programma con alcuni passaggi dell’intervista dell’attrice:

Ansia e amore

Nel corso dell’intervista, non sono mancati altri passaggi personale: “L’ansia la supero da sola, dandomi degli obiettivi. Quando mi hanno chiamato per venire qui ho detto che non me la sentivo, poi ho pensato e ho richiamato per dire che accettavo”, ha spiegato l’attrice.

Poi, a livello personale e in chiave amore, stop ai rumors di flirt: “In questo momento sono innamorata di me stessa, del lavoro. Amo amare, amici, famiglia, e mi auguro di trovare un ragazzo che merito”, ha detto Maria mettendo anche a tacere alcuni rumors che la volevano accostata al cantante Geolier.