Arrivata, forse, la fine del famoso caso Mark Caltagirone, l’uomo inesistente che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati. Il giudice ha deciso, a seguito delle indagini, di porre fine alla vicenda che negli ultimi anni aveva fatto molto parlare. Archiviata la denuncia della soubrette ai danni delle sue due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Di fatto, la nota donna di spettacolo è stata “sbugiardata”.

Pamela Prati: fine del caso Mark Caltagirone

Secondo quanto si apprende da TgCom24 che cita Repubblica e da Fanpage, Pamela Prati non fu truffata dalle due ex collaboratrici per quanto concerne il caso di Mark Caltagirone.

Il gip di Roma ha archiviato l’indagine nata dalla denuncia presentata dalla Prati nel 2019 a carico delle sue due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La soubrette non fu truffata ma si trattò di “un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali”. Tale situazione avrebbe garantito “un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento”. Il gip ha messo la parola fine al caso “sbugiardando”, di fatto, la donna che aveva provato a risultare come vittima della vicenda.

Di seguito anche un recente post Instagram della soubrette:

Il nuovo amore della Prati

Adesso, per la soubrette non resta che concentrarsi sull’amore vero, quello che sembra andare avanti con il giovanissimo Simone Ferrante.

La stessa Pamela, tempo fa, in un’intervista a ‘La Vita in Diretta’, aveva detto: “Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne”.