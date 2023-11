Pamela Prati ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Simone Ferrante, il fidanzato che ha appena 19 anni.

Pamela Prati continua a frequentare il modello 19enne Simone Ferrante, con cui è stata avvistata per la prima volta a luglio. Lei stessa ha confessato che la sua storia con il giovane modello procederebbe a gonfie vele e che la loro differenza d’età non rappresenterebbe per lei un ostacolo.

“Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente“, ha dichiarato a La Vita in diretta.

Pamela Prati

Pamela Prati innamorata: la confessione

A quanto pare Pamela Prati è più innamorata che mai di Simone Ferrante, e i due continuano a fare coppia fissa incuranti dei pregiudizi sulla loro differenza d’età (di ben 45 anni). Visti i trascorsi della showgirl, sono in molti a credere che la sua storia con il modello le serva soltanto ad ottenere visibilità. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere ulteriori sviluppi.

“Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”, ha specificato la Prati a La Vita in Diretta.