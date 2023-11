Dopo 11 mesi d’amore, Alessandro Vicinanza e Ida Platano si sono detti addio e lei è tornata a UeD. Alessandro ha rotto il silenzio.

Ida Platano ha stupito il pubblico tv annunciando il suo ritorno a Uomini e Donne e la fine della sua storia con Alessandro Vicinanza. A seguire, in un’intervista fiume a Fanpage, lo stesso Alessandro ha rotto il silenzio sul suo addio a Ida e ha affermato:

“La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile. È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto“.

Alessandro Vicinanza e Ida Platano: i motivi dell’addio

La storia d’amore tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano è giunta al capolinea, e lo stesso ex fidanzato della dama ha deciso di rompere il silenzio sulle cause della rottura. Alessandro ha affermato che non si sarebbe sentito più corrisposto dalla Platano, che sarebbe rimasto amareggiato dal suo atteggiamento ( e dal suo ritorno a UeD) e che non avrebbe alcuna intenzione di ricontattarla in futuro. Tra i due non vi sarebbero stati tradimenti, ma a quanto pare non sembrano esistere i presupposti per un ipotetico ritorno di fiamma.

“Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto. Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza”, ha affermato Alessandro. Ida replicherà alle sue parole?