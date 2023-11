Per la prima volta Sharon Stone ha confessato un grave episodio di molestie avvenuto ai suoi danni durante gli anni ’80.

A Let’s Talk off Camera, la diva americana Sharon Stone ha confessato per la prima volta di aver subito un grave abuso quando era ancora gli inizi della sua carriera. L’attrice si trovava nell’ufficio di uno dei due ex capi dell’epoca della Sony Pictures (una delle più importanti società cinematografiche del mondo) che si sarebbe abbassato i pantaloni e avrebbe messo le sue parti intime difronte al suo volto.

“Ero molto giovane, come di solito faccio quando sono nervosa, mi misi a ridere. Allo stesso tempo però anche a piangere e non riuscivo a smettere perché ero in un momento isterico. Lui non sapeva cosa fare, si richiuse i pantaloni e uscì da una porta dietro la sua scrivania”, ha confessato l’attrice.

Sharon Stone

Sharon Stone: la molestia

Per la prima volta la diva americana Sharon Stone ha confessato un grave episodio di molestie subito quando era agli esordi della sua carriera. L’attrice finora non si era maie espressa pubblicamente sui casi di molestie nel mondo del cinema, e quando è esploso il movimento MeToo si era limitata a dire (stando a quanto riporta la Repubblica): “Sono nel settore da 40 anni. Riuscite ad immaginare com’era? Ne ho viste di tutte”.

Di recente l’attrice è balzata agli onori delle cronache per aver affermato di esser stata dimenticata da Hollywood in seguito alla sua malattia (il grave ictus avuto nel 2001).