Sharon Stone ha svelato per la prima volta quanto la sua vita e la sua carriera siano cambiate a seguito della sua malattia.

Era il 2001 quando Sharon Stone venne colpita da un ictus e rischiò di perdere la vita. Dopo il malore l’attrice è stata costretta a subire un lungo ricovero e lei stessa ha confessato a People che la sua vita e la sua carriera sarebbero cambiate per sempre.

“Ho una disabilità. Ho bisogno di 8 ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino, altrimenti rischio crisi epilettiche. Per questo non vengo facilmente ingaggiata oggi. Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare negli ultimi 22 anni, e ora ne parlo apertamente”, ha affermato.

Sharon Stone

Sharon Stone: la malattia e la disabilità

Sharon Stone è considerata come una delle più celebri figure del mondo del cinema e di Hollywood ma lei stessa ha ammesso che, da oltre 20 anni – e più precisamente da quando ha avuto un ictus – la sua carriera sarebbe cambiata per sempre. A causa della malattia infatti l’attrice sarebbe costretta ad assumere farmaci e a dormire almeno 8 ore di seguito ogni notte. Questo – secondo lei – avrebbe scoraggiato molte produzioni dall’ingaggiarla per nuovi set. Sarà vero?

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per l’attrice anche dal punto di vista familiare e lei stessa ha ammesso di aver subito alcuni terribili lutti. Sui social i fan non hanno mai mancato di dimostrarle il loro calore e il loro sostegno e sono impazienti di saperne di più sulla sua carriera.