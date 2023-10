Dopo giorni d’assenza dal mondo social Belen Rodriguez è tornata a postare un messaggio che sembra indirizzato contro i suoi detrattori.

Da giorni Belen è lontana dai social e sembra che abbia avuto dei non meglio precisati problemi di salute. Nelle ultime ore la showgirl è tornata a condividere un messaggio nelle sue stories, e in esso si legge: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”.

In tanti credono che il suo post sia indirizzato contro chi l’ha presa di mira negli ultimi mesi a causa delle vicissitudini legate alla sua vita privata.

Belen Rodriguez torna sui social: il messaggio

Da settimane Belen Rodriguez è assente sui social e ha dato forfait anche ai suoi impegni tv. In tanti sui social sono in attesa di saperne di più sul suo conto o sulla sua vita privata, ma al momento la showgirl ha preferito non mostrarsi e non ha replicato contro le recenti polemiche che l’hanno vista protagonista (come ad esempio quella lanciata da Alessandro Cattelan dopo il suo forfait al suo show).

Negli ultimi mesi Belen avrebbe vissuto un periodo particolarmente complesso a causa del suo addio a Stefano De Martino e alla sua nuova liaison con Elio Lorenzoni. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più, ma al momento sembra che la showgirl preferisca vivere la questione nel massimo riserbo (e infatti non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo terzo addio al marito).