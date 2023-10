Dopo l’addio improvviso e discusso a Mediaset sembra che Barbara D’Urso abbia in serbo un nuovo lavoro in veste d’attrice.

Negli ultimi mesi Barbara D’Urso è stata al centro delle cronache per via del suo addio a Mediaset e, secondo i rumor in circolazione (riportati da Italia Oggi) molto presto i suoi fan potranno vederla di nuovo a lavoro.

Sembra infatti che a partire da gennaio (ossia da quando scadrà ufficialmente il suo contratto con Mediaset) la conduttrice sarà impegnata con le riprese di una serie televisiva di genere thriller e in lingua inglese che verrà distribuita da Netflix.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso su Netflix

Barbara D’Urso ha in cantiere una nuova avventura tv? Stando ai rumor in circolazione la conduttrice sarebbe stata ingaggiata nientemeno che da Netflix in qualità d’attrice, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e, ai suoi fan, non resta che attendere.

Nelle ultime settimane la stessa conduttrice ha svelato di essersi recata a Londra per motivi di studio, e in tanti si chiedono se la sua decisione di migliorare la lingua inglese non sia dovuta proprio al nuovo ingaggio da lei ottenuto con Netflix. Per saperne di più in merito alla questione non resta che attendere e, al momento, la conduttrice non ha confermato né smentito la vicenda.

In tanti sono anche in attesa di sapere se la D’Urso si recherà presto in tv per raccontare la sua “verità” in merito all’addio all’emittente tv per cui ha lavorato per tutti questi anni e con cui sembra che i rapporti si siano interrotti in maniera fredda e improvvisa.