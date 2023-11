Il creatore di Facebook, Mark Zuckerberg, si è mostrato in queste ore da un letto d’ospedale dopo aver subito un intervento.

Paura per Mark Zuckerberg: in queste ore il celebre fondatore di Facebook ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute, e si è mostrato da un letto d’ospedale. L’imprenditore avrebbe subito un delicato intervento per riparare il legamento crociato anteriore, che era lacerato, e a tal proposito ha scritto in un post via social:

“Mi sono strappato lo sparring del legamento crociato anteriore e sono appena uscito dall’intervento chirurgico per sostituirlo. Sono grato ai medici e al team che si sono presi cura di me. Mi stavo allenando per un incontro competitivo di MMA all’inizio del prossimo anno, ma ora è un po’ ritardato. Non vedo l’ora di farlo. lo farò dopo che mi sarò ripreso”.

Mark Zuckerberg in ospedale: le sue condizioni

Mark Zuckerberg ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni e ha confessato di aver subito un intervento per la lacerazione di un crociato. Il celebre imprenditore milionario ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni e in queste ore, attraverso i social, ha ricevuto i messaggi d’affetto e di calore da parte di fan, amici e colleghi.

Zuckerberg è sposato dal 2012 con l’ex compagna di studi Priscilla Chan, madre delle sue tre figlie: Maxima, August e Aurelia. Sui social l’imprenditore condivide spesso le foto del tempo trascorso con la sua famiglia e con le sue adorate bambine.