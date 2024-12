Ecco come partecipare a pubblico a Forum, lo storico programma di Rete 4 che dal 2013 è condotto da Barbara Palombelli.

Forum è uno dei programmi più longevi, tra quelli tutt’ora in onda, della televisione italiana: va in onda dal 1985 e giorno dopo giorno continua a essere visto da tantissimi spettatori, una media tra gli 1,4 e gli 1,5 milioni a puntate. Se anche voi siete tra i tanti telespettatori di Forum e volete assistere a una puntata tra il pubblico in studio, anziché vederla da casa vostra, vediamo ora come fare.

Come partecipare come pubblico a Forum

La società che si occupa della produzione di Forum è Corima, per partecipare quindi tra il pubblico in studio del programma è necessario mettersi in contratto con questa società.

Barbara Palombelli

Per prima cosa bisogna collegarsi al sito corimaproduzioni.com, poi nel menù che trovate nella parte in alto cliccate su “Pubblico TV”. A questo punto vi si aprirà una pagina con un form da compilare con i vostri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza) e inserendo il programmo al quale volete partecipare come pubblico. Vi verrà inoltre chiesto di allegare due vostre foto. Dopo che avrete terminato di compilare il form, cliccate su “Invia”. Nel caso in cui foste selezionati per partecipare come pubblico a una puntata di Forum, sarà la stessa società di produzione Cosima a ricontattavi e a darvi tutte le indicazioni del caso.

Ricordiamo che possono partecipare come pubblico a Forum tutti coloro che sono maggiorenni e che hanno quindi già compiuto i 18 anni di età. Tutte le puntate di Forum, che sono condotte da Barbara Palombelli, sono registrate presso lo studio 3 del Centro Titanus Elios che si trova in via Tiburtina 1361 a Roma: è qui che dovrete quindi recarvi per assistere dal vivo a una puntata del programma.