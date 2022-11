Ecco le location di …Continuavano a chiamarlo Trinità, film con protagonisti Terence Hill e Bud Spencer sequel di Lo chiamavano Trinità.

Un anno dopo l’uscita nelle sale cinematografiche di Lo chiamavano Trinità… è arrivato nei cinema il sequel: … Continuavano a chiamarlo Trinità. Era il 1971 ma da allora il film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill continua a essere molto amato, anche dalle nuove generazioni. I protagonisti sono sempre i due fratelli Trinità e Bambino, due fuorilegge dal cuore d’oro che si ritrovano ad aiutare alcuni frati di una missione che sono vessati da una banda di criminali. Vediamo ora quali sono le location di … Continuavano a chiamarlo Trinità.

Continuavano a chiamarlo Trinità: le location del film

… Continuavano a chiamarlo Trinità è stato girato interamente in Italia e condivide alcune location con Lo chiamavano Trinità come la piana di Camposecco nel comune Camerata Nuova. La missione dei frati, dove si svolge buona parte del film, si trova alla periferia di Roma, sulla via Pontina, vicino agli studi cinematografici della De Laurentiis usati per le scene degli interni.

TERENCE HILL E BUD SPENCER

Tra le location di … Continuavano a chiamarlo Trinità sono state girate in Molise, sulle sponde del fiume Volturno. Qui sono state girate due scene: quella in cui i due protagonisti, Trinità e Bambino, passeggiano sulle rive e anche quella in cui la famiglia rimane bloccata con la propria carrozza nel letto del fiume.

Continuavano a chiamarlo Trinità: il cast del film

I protagonisti di … Continuavano a chiamarlo Trinità sono, come abbiamo ricordato in precedenza, Terence Hill e Bud Spencer che vestono i panni dei due fuorilegge Trinità e Bambino. Nel cast del film sono inoltre presenti Harry Carey Jr., Yanti Somer, Jessica Dublin, Enzo Tarascio, Pupo De Luca, Dana Ghia, Emilio Delle Piane, Enzo Fiermonte, Tony Norton, Franco Ressel, Riccardo Pizzuti, Benito Stefanelli, Fortunato Arena, Gerard Landry, Jean Louis e Luigi Bonos.

