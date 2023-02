Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 è il settimo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di J. K. Rowling: ecco le location.

Con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, la saga cinematografica dedicata al celebre maga si avvicina alla conclusione: questo è infatti il settimo e penultimo capitolo della serie. Non l’ultimo solamente per il fatto che la produzione ha deciso di dividere il romanzo conclusivo della saga letteraria di J. K. Rowling in due pellicole diverse. Il film, come i precedenti due, è stato diretto dal regista britannico David Yates ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 2010. Vediamo ora insieme quali sono le location della pellicola.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: le location del film

Tra le location già viste in precedenza che ritroviamo Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 c’è la casa di Sirius Black, a Grimmauld Place. Nella realtà le scene sono state girate a Londra, a Claremont Square. Per la prima volta si vince invece la villa dei Malfoy, che altro non è che la Hardwick Hall, situata a circa 8 miglia da Chesterfield.

libro e bacchetta di Harry Potter

A Locht Etive è stata invece ambientata la scena dove si accampano Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger. Molte scene degli interni, ma non solo, sono invece state ricreate presso i Pinewood Studios.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: il cast del film

I protagonisti principali di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 sono sempre interpretati da Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) e Emma Watson (Hermione Granger).

Tra gli attori principali del cast troviamo però anche Helena Bonham Carter nei panni di Bellatrix Lestrange, Ralph Fiennes in quelli di Lord Voldemort, Michael Gambon in quelli di Albus Silente. E poi ancora Imelda Staunton, Jason Isaacs, Gary Oldman e Alan Rickman.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG