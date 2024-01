La verità di Flavia Vento sul presunto flirt con Francesco Totti e altre curiosità su Ilary Blasi. Ecco quando parlerà in tv.

Lo aveva annunciato in passato e adesso sembra essere pronta a farlo davvero. Flavia Vento parlerà delle indiscrezioni che circolano ormai da anni sul presunto flirt avuto da lei con Francesco Totti e anche, ovviamente, sulla storia dell’ex capitano della Roma con Ilary Blasi. Le possibili rivelazioni della donna potrebbero arrivare nelle prossime ore in tv e precisamente in una nota trasmissione Rai.

Flavia Vento vuota il sacco su Totti e Ilary: ecco quando

Flavia Vento

La Vento è finalmente pronta a dire tutto riguardo il famoso flirt, mai veramente confermato, che ci sarebbe stato in passato tra lei e Francesco Totti. Dopo aver annunciato di essere disposta a svelare ogni dettaglio, ecco che la donna A Turchesando, programma di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, ha annunciato che venerdì sarà ospite di Caterina Balivo a ‘La volta buona’, su Rai1, dove appunto affronterà, forse, l’argomento.

“Forse parlerò di Ilary e Totti ma non dirò tutto”, ha fatto sapere la donna. A questo punto non resta che aspettare venerdì 5 gennaio per capire quali informazioni la bella Flavia avrà da dire riguardo quanto sarebbe accaduto, ormai, nel lontano 2005, un mese prima delle nozze tra l’ex capitano della Roma e la Blasi. In quel periodo Ilary era già in dolce attesa del primogenito Cristian e sul presunto flirt, Totti ha sempre negato tutto.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la donna con tanti commenti da parte dei fan: