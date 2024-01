Sembrano essersi avvicinati notevolmente al Grande Fratello, Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi. Tra i due un momento di tenerezza.

Avvicinamento inaspettato al Grande Fratello tra due dei concorrenti maggiormente chiacchierati di questa edizione. Parliamo di Perla Vatiero, entrata in realtà per movimentare certe dinamiche alla presenza di Mirko Brunetti, poi uscito, e Giuseppe Garibaldi, già protagonista di un mezzo flirt con Beatrice Luzzi. I due, ora, si sono trovati a condividere alcuni momenti di tenerezza che stanno facendo molto parlare.

Perla e Garibaldi vicinissimi al Grande Fratello

Alfonso Signorini

Nel corso delle ultime giornate, Garibaldi e la Vatiero si sono molto avvicinati. Una rapporto particolare che vede l’uomo, per la verità, essere piuttosto vicino anche a Greta Rossetti. In tale ottica, nel corso dell’ultima puntata, il presentatore ha chiamato in causa Mirko Brunetti che in passato era stato legato appunto alle due donne.

Il giovane ha sottolineato come Garibaldi sia fondamentalmente “un giocatore” e ha messo in guardia le due donne. Parole che hanno ferito il diretto interessato che, curiosamente, si è trovato ad essere consolato proprio da una delle due, Perla.

Nelle scorse ore, infatti, nella Casa, la ragazza e Garibaldi hanno vissuto un momento di forte avvicinamento. “Non ti buttare giù. Non pensare troppo altrimenti è peggio”, ha detto la Vatiero a Giuseppe che si stava chiudendo in se stesso sotto le coperte. E ancora: “Fa parte del gioco, sei al GF, le cose brutte sono altre. Se Mirko ti avesse detto offese pesanti come ‘è falso, finto, vigliacco’, sarebbe stata ok la tua reazione, ti avrei capito. Ma alla fine ha detto che sei un giocatore. Sei ancora qui, ci sarà un motivo”.

Questo momento tra i due, però, ha creato molti dubbi e critiche, specie per la ragazza. Molti telespettatori, infatti, non sembrano sostenerla in questo veste inedita di “amica”. Staremo a vedere come si svilupperà il loro rapporto.

Di seguito anche un post su X con il momento vissuto dai due concorrenti che ha generato tante reazioni da parte di utenti social e telespettatori: