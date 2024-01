Veronica Peparini e Andreas Muller stanno aspettando due gemelline eppure il ballerino sembra convinto di un’altra cosa…

Dopo le difficoltà raccontate nel corso delle ultime settimane, sembra che le cose per Veronica Peparini e Andreas Muller in merito alla gravidanza delle due gemelline stiano andando meglio. La coreografa e il ballerino sembrano essere più rilassati tanto da lasciarsi andare a dei momenti di grande ironia sui social. L’ultimo ha però creato un caso a causa di una particolare convinzione del futuro papà…

Il dubbio di Andreas Muller sulle gemelline

Veronica Peparini e Andreas Muller

Sebbene la gag con la Peparini sia sembrata un gioco, il dubbio che Muller ha evidenziato nelle sue stories Instagram è stato messo anche ai loro fan. Il ballerino, infatti, inquadrando la bella compagna e il pancione ha fatto riferimento ad un particolare sospetto. Secondo lui, infatti, non ci sarebbero due gemelle in arrivo bensì due maschietti.

“Buongiorno ragazzi, abbiamo iniziato l’anno con una visita per stare tranquilli. Ma vi dico una cosa, per me sono maschietti”, ha detto il ragazzo ex Amici nelle sue stories su Instagram facendo vedere il pancione della compagna.

Andreas ha parlato ridendo e, probabilmente, il suo dubbio è stato solo un modo per ridere in compagnia della sua dolce metà che, però, pare averla presa sul serio e quindi voluto dire la sua. “Ma non è vero, non gli date retta, dice così perché quando vede l’ecografia vede caratteri maschili, ma non gli date retta”.

A questo punto non resta che attendere il momento del parto per scoprire se i “sospetti” del ballerino saranno stati giusti o meno. La sensazione è che abbia ragione la futura mamma.

Di seguito anche un tenero recente post Instagram della coppia con le immagini di una ecografia che hanno intenerito tutti i loro seguaci: