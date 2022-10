Fiorello, che combini? Il noto showman è stato protagonista di una gaffe, forse voluta, che sta facendo molto parlare…

Un errore o una trovata? Chi lo sa. Quel che è certo è che Fiorello sta facendo molto parolare di sé in queste ore. Il motivo? Colpa di un video a luci rosse che è apparso in un suo recente post social durante le prove del suo show “Viva Rai2”, organizzate appunto su Instagram.

Fiorello, la gaffe (voluta?) è virale

Rosario Fiorello

Proprio il lancio di “Viva Rai2”, potrebbe essere la motivazione dietro questa gaffe che, potrebbe essere stata “cercata” e voluta. In particolare Fiorello ha inquadrato l’Ipad che teneva sul tavolo e, nella zona bassa dello schermo, sono apparse delle immagini decisamente inequivocabili. In modo molto nitido si sono viste delle donne che hanno fatto pensare appunto a dei video hard a luci rosse.

Lo showman non ha chiarito l’accaduto, ma sembra stia lasciando correre la cosa. Proprio questa situazione andrebbe a favore della tesi che l’azione sia stata fatta in modo consapevole. Il video è rimasto, infatti, ancora al suo posto anche se va sottolineato come la finestra potrebbe anche essere uno spam generato in automatico quando si cambia pagina di navigazione su internet.

Ad ogni modo lo show del conduttore andrà in onda prima su RaiPlay dal 7 novembre e poi dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre sulla seconda rete della Rai dalle 7 alle 8:30.

Di seguito il post Instagram col video di Fiorello:

