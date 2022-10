Novità per un ex volto di Uomini e Donne che in queste ore ha confermato i rumors amorosi sul suo conto e su un ritorno di fiamma.

Rivelazione assolutamente interessante da parte di una ex di Uomini e Donne che a Casa Pipol ha svelato, di fatto, di essere tornata insieme all’ex compagno. Un amore molto paparazzato in passato e che, in realtà, sembra mai essere finito…

Ex Uomini e Donne conferma ritorno di fiamma

Qualcuno, forse, ha già capito di chi stiamo parlando. Si tratta di Serena Enardu che è tornata a fare coppia fissa, pare, con Pago. A Casa Pipol, l’ex Uomini e Donne ha detto: “Ci sono dei momenti in cui una persona vuole tenersi un po’ riservata, la mia vita è sempre stata abbastanza pubblica, però si arriva ad un certo punto in cui l’esperienza che hai ti porta a volerla tutelare una situazione. È molto bello e divertente all’inizio quando ancora non sai a cosa vai incontro, quando poi la cosa diventa pubblica è bello raccontare perché le cose vanno bene, ma non è sempre è così. Diventa un rapporto troppo esposto”.

“Da qualche tempo, con tutte le esperienze che ho avuto, cerco di tenere la mia vita privata molto riservata, con tutto il mio entourage, già diventa complicato spiegare a me stessa quando le cose non vanno bene, spiegarle agli altri risulta quasi impossibile. I rapporti d’amore sono molto particolari, non ci sono solo discese”.

E ancora su Pago: “Sposarsi? Credo che due persone che stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Non è necessario firmare un contratto. Sì a Pago tutta la vita”.

Di seguito l’intervista a Serena Enardu pubblicata in un post Instagram da The Pipol News:

