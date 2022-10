Fabrizio Frizzi nel cuore dei telespettatori ma soprattutto di sua moglie e della figlia. Proprio Stella lo ha ricordato in modo speciale.

Sono passati degli anni da quel 2018 che ha visto Fabrizio Frizzi salutare questo mondo. Eppure, il sorriso e il garbo del presentatore sono sempre nella testa e nel cuore dei suoi telespettatori ma soprattutto in quelli di sua moglie, Carlotta Mantovan, e di sua figlia, Stella. Proprio la bimba ha voluto dedicare un momento speciale a suo papà…

Fabrizio Frizzi, la figlia Stella suona il suo piano

Fabrizio Frizzi

Sebbene da sempre la vita privata di Fabrizio Frizzi sia stata celata al grande pubblico il più possibile e la stessa moglie, Carlotta Mantovan non sia solita mostrarsi sui social, inevitabile condividere alcuni secondi davvero magici che sembrano, a tutti gli effetti, un omaggio al compianto conduttore.

La figlia Stella, 9 anni, è stata documentata mentre suonava il pianoforte di suo papà. A condividere questo momento proprio la madre che ha accompagnato al video alcuni hashtag come #sulpianodipapà e #grandiemozioni. “Stella ha ereditato il talento nel canto del papà: canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl”, aveva proprio raccontato di recente la Mantovan in merito alla piccola.

Le immagini, subito diventate virali in questi giorni, lo confermano e hanno generato una grandissima emozione. Non solo nelle due dirette interessate, ma anche in tutto il pubblico che le segue e che è rimasto legato al volto di Frizzi.

Cuori, commenti, anche di ex colleghi dell’uomo, hanno esaltato questo momento sulle note della canzone “Ti Amo” di Umberto Tozzi. Un brano non scelto a caso che conferma “l’omaggio” e, se vogliamo, anche l’inevitabile mancanza che madre e figlia sentono rispetto al buon Fabrizio. Una sensazione che siamo sicuri, anche il suo pubblico sente dal 2018.

Di seguito il post Instagram di Carlotta Mantovan:

