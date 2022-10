Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello, ha parlato della sua esperienza nel reality e delle successive edizioni. Le sue parole.

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Marina La Rosa, storica ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ha avuto modo di raccontare parecchi aspetti della sua vita e anche alcuni dettagli relativi appunto alla sua partecipazione al reality al quale, tra le altre cose, pure l’attuale conduttrice Rai e sua intervistatrice, ha preso parte, anche se l’anno seguente al suo.

Marina La Rosa: il GF e Taricone

Facendo riferimento al Grande Fratello e alle dinamiche della Casa, Marina La Rosa ha detto: “Il primo era proprio un esperimento sociale. Poi dal secondo in poi, insomma non so come abbia fatto tu… però ecco in quella Casa entri in modo consapevole che tutti ti guardano”, le parole della donna che fa riferimento quindi a dei comportamenti, forse, un po’ troppo impostati e programmati da parte di chi partecipa.

A proposito di GF, la donna ha ricordato con grande emozione ma allo stesso tempo con piacere, Pietro Taricone, ex concorrente e volto noto anche della tv che, tragicamente, è scomparso nel 2010: “Lo chiamavo guerriero. Era una persona molto profonda e simpatica”, ha detto La Rosa. E ancora un retroscena relativo ai provini del GF della sua edizione proprio legato all’uomo: “Lo psicologo gli disse che sarebbe stato uno di quelli che si sarebbe schiantato contro un muro ad alta velocità”.

