Arriva anche il commento di Loredana Bertè su alcune dichiarazioni infuocate che Elenoire Ferruzzi aveva fatto al GF Vip contro Nikita.

Non ci saranno, forse, più polemiche per commenti e situazioni al GF Vip legate ad Elenoire Ferruzzi, eliminata nell’ultima puntata. Eppure, la donna si è lasciata dietro una scia di grande confuzione che ha visto in queste ore anche Loredana Bertè schierarsi contro di lei. In particolare, la cantante ha preso posizione riguardo ad alcune accuse che la Ferruzzi aveva fatto ai danni di Nikita.

Loredana Bertè contro Elenoire Ferruzzi

LOREDANA BERTE’

Come i telespettatori ben sapranno, Elenoire Ferruzzi nell’ultimo periodo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip aveva un po’ esagerato con alcuni atteggiamenti e parole. Prima delle recenti discussioni con Daniele Dal Moro, c’era stato lo sputo arrivato ai “danni” di Nikita, ma c’erano state anche le durissime parole contro la ragazza con tanto di accusa e illazione sul fatto che portasse “iella”, ovvero sfortuna.

Proprio questa accusa non è piaciuta a Loredana Bertè che su Instagram, con una storia social, ha detto la sua: “Nel 2022 assistere ancora a persone che accusano altre di “portare sfiga” è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Grazie ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello VIP per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla nominata”. E ancora: “Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo a usarle di conseguenza”.

Il visto il risultato del televoto e la scelta del pubblico di mandare a casa la Ferruzzi, non ci sono dubbi che anche la cantante avrà accolto decisamente bene la “fine” che ha fatto Elenoire, tornata in studio da Signorini.

Di seguito un post su Twitter di un utente che aveva sottolineato le parole della Ferruzzi su Nikita:

Riproduzione riservata © 2022 - DG