Non fa sconti a nessuno Fiorello quando si tratta di fare ironia. Anche Fabio Fazio è finito nel suo mirino dopo l’addio alla Rai.

Da una parte Fiorello che è ancora in Rai e si appresta ad iniziare una nuova stagione di Viva Rai2, dall’altra Fabio Fazio che ha lasciato la tv di Stato per andare sul Nove. Proprio i due conduttori sono stati protagonisti in queste ore per una frase decisamente ironica e pungente dello showman verso il presentatore di Che Tempo Che Fa…

Fiorello, la stoccata pungente a Fazio

Fiorello

Nel secondo appuntamento con Aspettando Viva Rai2, dal ‘glass di cortesia’ provvisorio di un bar di via Vigna Stelluti a Roma nord, ecco Fiorello darsi da fare, come sempre, con la rassegna stampa delle notizie e con pareri, decisamente ironici, sui diversi temi d’attualità.

In attesa di trasferirsi al Foro Italico, dove il prossimo 6 novembre tornerà a in diretta su Rai 2 col programma, lo showman ha scherzato su diversi argomenti compreso l’addio di Fabio Fazio dalla tv di Stato e il suo passaggio sul Nove dove ha portato con sé il forma di Che Tempo Che Fa.

Durante la classica rassegna stampa, leggendo un articolo che parlava della manovra Meloni, lo showman con grande ironia ha detto: “Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che il canone Rai sia più basso, ora è sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio?”.

Fiore ha poi aggiunto: “Io sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti, piangevano tutti. È andata così inevitabilmente questa cosa avrà ripercussioni sui programmi. Il Cavallo e la Torre diventerà Il mulo e la mansarda, Tale e Quale Show sarà Gli assomiglia giusto un pelino show. Casciari verrà ceduto a Rai Yoyo”.

Di seguito anche un post Instagram del conduttore con parte della diretta odierna: