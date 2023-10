Le parole di Guendalina Tavassi alle prese con alcune problematiche di salute nella notte. Il racconto e la soluzione trovata.

Siamo abituati a vederla sempre sorridente e sopra le righe ma questa volta, attraverso le sue stories Instagram, Guendalina Tavassi si è mostrata in vesti inedite. L’ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi, infatti, ha avuto delle grosse problematiche nella notte che l’hanno portata ad avere paura e dolore.

Guendalina Tavassi, problemi nella notte

Guendalina Tavassi

Prima una battuta: “Meglio la sciatica con un cu*o sodo che la sciatica e basta”, poi il “dramma”. La Tavassi ha raccontato cosa le è successo durante la serata di ieri e la nottata. La donna, a seguito, probabilmente, di un allenamento troppo forte, ha dovuto fare i conti con dei dolori che lei stessa ha paragonato al parto.

“Sto piangendo da tre ore dal dolore, non riesco né a stare sdraiata, né seduta, né in piedi”, ha raccontato ai suoi seguaci sui social. “Cuore (il suo fidanzato Federico Perna, ndr) è uscito, sta diluviando, ma non riesco a calmarmi, è andato a prendermi qualcosa per farmi delle iniezioni”.

Il fidanzato della Tavassi si è quindi diretto in farmacia a comprare il materiale e l’antidolorifico da iniettarle per provare a darle sollievo nella notte e riuscire a farla riposare. Peccato che le cose non siano andate per il meglio.

“Dopo l’iniezione fai da me di stanotte, stamattina ho deciso di chiamare la mia amica, vicina, infermiera, che è meglio”, ha ammesso Guendalina che, va detto, al netto del dolore e della preoccupazione, ha cercato di prendere tutto col sorriso.

“Io la butto sul ridere, ma vi assicuro che sento tipo coltellate trafiggermi”, ha continuato la donna paragonando, come detto, il tutto al dolore provato solo durante il parto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna: