Massimiliano Gallo e sua moglie, Shalana Santana, saranno presto genitori. I due hanno svelato la notizia con uno scatto via social.

Massimiliano Gallo, attore in famose fiction tv come Imma Taranni, avrà presto il suo primo figlio insieme a Shalana Santana. Sua moglie è incinta di un bebè e sui social ha posato insieme a lui per una foto di coppia e in cui si vede spuntare per la prima volta il suo pancino. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni ai due per l’arrivo del loro primo bebè.

Massimiliano Gallo sarà papà: Shalana Santana è incinta

Massimiliano Gallo è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata ma nelle ultime ore, sui social, ha condiviso uno scatto per condividere pubblicamente la sua enorme gioia: lui e la moglie Shalana diventeranno presto genitori.

Al momento i due non hanno svelato alcun retroscena sulla gravidanza e non è dato sapere se avranno un figlio maschio o una femmina. In passato, in merito a una futura paternità, l’attore aveva confessato a Oggi: “Non è ancora successo, sono vecchietto un pò ho paura, sono vecchietto”. Massimiliano Gallo ha avuto una figlia, Giulia, da una sua precedente relazione.

In tanti sui social gli hanno fatto le congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del bebè. Lui e sua moglie hanno sempre protetto la loro privacy e in tanti sono curiosi di sapere se i due parleranno pubblicamente della splendida notizia riguardante la loro vita insieme.