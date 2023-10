Ornella Muti ha svelato alcuni retroscena sul Festival di Sanremo 2022 e ha scagliato una frecciatina a Amadeus.

A quanto pare Ornella Muti non ha vissuto nel migliore dei modi la sua esperienza a Sanremo 2022 e lei stessa ne ha parlato in un’intervista ad AdnKronos, confessando di essersi sentita “persa” e “abbandonata” e paragonando la sua esperienza a quella che è stata riservata invece l’anno successivo a Chiara Ferragni.

“Mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove. Io sono arrivata al Festival, ho fatto un check, mi hanno detto ‘devi fare così’ e fine. L’ho trovato ingiusto. Sono stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata”, ha ammesso.

Ornella Muti

Ornella Muti: la rivelazione su Sanremo

Ornella Muti ha fatto una scottante rivelazione sulla sua partecipazione a Sanremo, e non ha perso occasione per scagliare una stoccata anche verso il direttore artistico Amadeus, reo di non averle offerto il suo supporto (cosa che invece ha ampiamente fatto con Chiara Ferragni, come dimostrato in The Ferragnez – la serie).

“Penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più, lui era il padrone di casa, io un’ospite. Credo che sia un bravissimo direttore artistico per il resto non lo so, non lo conosco”, ha detto a AdnKronos. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se Amadeus romperà il silenzio in merito alla questione e se replicherà alle parole dell’attrice.