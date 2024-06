Confessioni private da parte di FIorella Mannoia che ha raccontato come ha vissuto la sua vita senza riuscire a diventare madre.

Interessante intervista molto intima per Fiorella Mannoia. La cantante si è raccontata a 360° spiegando come abbia vissuto e accettato il fatto di non essere diventata madre nonostante, in passato, a quanto pare, abbia fatto dei tentativi. L’artista, felicemente sposata con Carlo Di Francesco, adesso è serena e non si sente “meno donna” per non aver provato la maternità.

Fiorella Mannoia e la maternità

Fiorella Mannoia

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ripresa in queste ore da Leggo e da Today, la Mannoia ha spiegato: “Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho”, ha detto. E in questo senso, l’artista ha ammesso: “C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano“.

Il destino

In questo senso la cantante ha accettato quello che lei stessa ha definito “il suo destino”. La brava Fiorella, infatti, ha spiegato: “Non ho fatto nessun percorso alternativo: sono dolorosi fisicamente, ma soprattutto psicologicamente. Mi sono detta: ‘Se questo è il mio destino, lo accetto’. E l’ho accettato. In alcune donne, com’è successo in me, il senso del limite naturale supera e ferma quello del desiderio. Tutto quello che c’era da dire l’ho messo in un brano, scritto pensando di dialogare con una ragazza immaginaria, mia figlia che non esiste. S’intitola In viaggio”.

Il discorso della Mannoia si è poi concluso: “E…lo dico ai concerti, lo credo davvero: non c’è bisogno di essere madri di fatto per sentircisi. Noi donne siamo già madri, perché è scritto nel nostro DNA, e che ci siano poi figli o meno, quel sentimento rimane vivo in noi”.