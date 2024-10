Filippo Bisciglia chiude Temptation Island con una dedica speciale: ecco per chi

Finita un’altra edizione vincente di Temptation Island con Filippo Bisciglia che ha voluto fare una dedica multipla anche sui social.

Un’altra edizione di Temptation Island è giunta al termine e il grande successo avuto dal reality per coppie è stato merito anche del conduttore, Filippo Bisciglia, apprezzatissimo dal pubblico di Canale 5 e non solo. Proprio il presentatore ha voluto ringraziare tutti con una dedica alla fine dell’ultima puntata con tanto di passaggio ad una “donna speciale”.

Filippo Bisciglia, la dedica per la fine di Temptation Island

“Come sempre voglio anche ringraziare tutte le persone meravigliose che lavorano per questo programma. Sono tantissime. Instancabili e, credetemi, in quello che fanno ci mettono davvero il cuore”, ha esordito Bisciglia alla fine dell’ultima puntata. “Ed è proprio questo che secondo me fa la differenza. Questa sera vi svelo un segreto, ogni volta che pronuncio la frase con cui di solito apro le puntate, in quel momento sono sulla spiaggia ma lo sono solo fisicamente. Perché non appena mi giro verso quel mare meraviglioso so che al mio fianco ci sono tutti quanti loro, capitanati da una donna speciale a cui voglio tanto bene. E poi ci siete voi”.

il riferimento ala donna speciale pare essere evidente a Maria De Filippi a cui, oltre al legame professionale, Bisciglia è estremamente affezionato.

“Un falò che dura 10 anni”

Come se non bastasse, Filippo ha poi voluto commentare ulteriormente il successo avuto con questa edizione speciale del reality mandando un messaggio sui social a tutti coloro che, ormai da 10 anni, lo seguono e fanno parte della grande famiglia di Temptation Island.

“… il mio con voi è un falò di confronto che dura da 10 anni“, ha esordito il presentatore su Instagram. “Purtroppo è finita anche questa edizione, ma tranquilli, la fiamma del fuoco è ancora accesa e grazie a voi penso che non si spegnerà facilmente… Grazieeeeeeee”.