Alice Campello, il gesto inatteso per il compleanno di Morata

Nonostante le questioni personali, Alice Campello non dimentica il compleanno di Alvaro Morata. Arriva il gesto social inaspettato.

Il matrimonio potrebbe essere finito ma il sentimento e l’affetto, specie quando ci sono dei figli di mezzo, resta. E così Alice Campello ha voluto dedicare un pensiero speciale ad Alvaro Morata, suo ex compagno e padre dei suoi piccoli, in occasione del suo compleanno. La giovane, che ha sempre dimostrato grande affetto per il calciatore nonostante la fine della loro relazione, ha scelto di condividere un messaggio affettuoso tramite una storia su Instagram.

Alice Campello e il gesto per il compleanno di Alvaro Morata

Alice Campello

Come detto, la Campello ha scelto di fare una dedica speciale a Morata nel giorno del suo compleanno. La bella Alice ha pubblicato una dolce immagine dei loro figli insieme al messaggio: “Tanti auguri super papi”. Un gesto semplice, ma significativo, che ha sottolineato ancora una volta il forte legame familiare che rimane tra i due, nonostante le loro strade sentimentali si siano divise. Il fatto che i due siano rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei loro bambini, è evidente anche nella risposta di Morata, arrivata poco dopo.

La risposta di Alvaro

A conferma dei rapporti rimasti d’affetto, ecco arrivare dopo la storia social della Campello anche il ringraziamento del festeggiato. Morata, infatti, ha prontamente ricondiviso la storia sul suo profilo, accompagnandola con un ringraziamento sincero, dimostrando il rispetto e l’affetto reciproco che li lega. Questo scambio pubblico di auguri ha commosso molti fan che hanno apprezzato la maturità e l’armonia che i due riescono a mantenere.

Nonostante non siano più una coppia, Alice e Álvaro ha dato una ulteriore dimostrazione di quanto sia importante preservare una relazione sana per il bene dei loro figli. Indubbiamente, almeno per quello che è stato possibile vedere fino ad ora, i due sono un esempio di rispetto e amore familiare che va oltre le difficoltà personali.