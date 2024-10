Amadeus, flop sul Nove: “Capire se è il caso di continuare…”

La nuova avventura sul Nove di Amadeus è iniziata con qualche intoppo e critica per gli ascolti non eccelsi del suo programma.

Avvio di nuova esperienza sul Nove complicata per Amadeus che non sta trovando riscontro da parte del pubblico con il suo programma ‘Chissà chi è’. Dopo l’addio alla Rai, per il conduttore era prevedibile un periodo di “ambientamento” e anche di conoscenza del nuovo pubblico ma le cose non sembrano andare comunque nel verso giusto. Di questo e non solo ha parlato il diretto interessato a ‘Deejay Chiama Italia‘.

Amadeus e gli ascolti flop di ‘Chissà chi è’

Intervistato a Deejay Chiama Italia, Amadeus ha spiegato l’impatto con la nuova rete cercando di rispondere anche ad alcune critiche, forse anche eccessive, per i risultati non esaltanti degli ascolti della sua trasmissione ‘Chissà chi è’. “Mi aspettavo che sarebbe stato complicato, per forza. C’è un’abitudine sulla prima rete, Rai 1, le generaliste, Canale 5, che è consolidata. Me lo aspettavo”, ha dichiarato in radio il conduttore. Allo stesso tempo, Ama ha aggiunto: “Quando sei in un canale come questo, più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, lo devi tenere in conto“.

L’idea di cambiare orario

Analizzando i dati degli ascolti e facendo un discorso su cosa si potrebbe fare per invertire la tendenza, anche degli ascolti di ‘Chissà chi è‘, Amadeus ha spiegato: “Secondo un’indagine l’Italia è il Paese meno abituato a usare il telecomando per spostarsi da un canale all’altro. Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora. Bisogna essere pragmatici, non ti puoi intestardire. La statistica ti dà dei segnali per capire che strada intraprendere. Vediamo, io mi diverto, sto bene, sono a casa, a Milano. Sono consapevole”. Insomma, in vista delle prossime puntate e degli impegni futuri sulla rete, non è detto che non possano esserci novità importanti per invertire la rotta…