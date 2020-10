Ecco quali sono le migliori serie TV e fiction italiane da vedere in streaming sulle varie piattaforme disponibili.

Da tempo ormai la qualità della serie TV americane è aumentate sempre più, raggiungendo anche i livelli dei film di Hollywood. Ma le serie TV e le fiction italiane non sono da meno e sono tanti i prodotti di qualità disponibili sulle varie piattaforme streaming. Considerando le varie piattaforme disponibili, da Netflix ad Amazon Prime Video passando per Rai Play, vediamo ora quali sono le migliori da vedere o anche rivedere ancora una volta.

Le fiction e serie TV italiane da vedere in streaming

Il nome della rosa: tratta dal celeberrimo romanzo di Umberto Eco, la serie è composta da otto puntate che sono state trasmesse su Rai 1 nel 2019. E’ un thriller storico ambientata in un’isolata abbazia benedettine sulle Alpi. Il protagonista è il frate Guglielmo da Baskerville che sarà incaricato di indagare su una una serie di misteriosi delitti. La serie è disponibile su Netflix.

I Medici: rimanendo in tema di serie TV storiche, non si può non citare I Medici, che racconta la storia di una delle più importanti casate del Rinascimento italiano. Tutte e tre le stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.

Marco Giallini

Rocco Schiavone: sempre su Amazon Prime Video è possibile seguire anche le indagini dell’anticonvenzionale commissario Rocco Schiavone, personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato nella serie TV da Marco Giallini.

Il cacciatore: restando in tema di polizieschi citiamo anche Il cacciatore. Ambientata negli anni ’90, ha come protagonista principale il PM Saverio Barone protagonista di una dura lotta contro la mafia. La storia raccontata è ispirata a quella vera del magistrato Alfonso Sabella. E’ disponibile su Amazon Prime Video.

I bastardi di Pizzofalcone: anche in questo caso si tratta di una serie TV poliziesca. La trama segue le vicende di un gruppo di agenti di polizia, allontanati da vari commissariati per diversi motivi, che si ritrovano in un commissariato a Napoli guidati dall’ispettore Lojacono. E’ disponibile su Amazon Prime Video.

Il processo: è un legal drama italiano con protagonista Vittoria Puccini nei panni della PM Elena Guerra, che viene incaricata di indagare sulla morte di una giovane ragazza. La serie Tv è disponibile su Netflix.

Squadra antimafia: per anni ha fatto registrare su Canale 5 ascolti incredibili. Ora tutte le stagioni della serie TV ambientata in Sicilia, che ha avuto anche uno spinoff di successo (Rosy Abate, ndr), è disponibile su Amazon Prime Video.

Nero a metà: è una delle serie TV che negli ultimi tempi è stata più seguita su Rai Uno. I protagonisti di questo poliziesco sono Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz: se volete rivedere tutti gli episodi delle varie stagioni basta collegarsi su Amazon Prime Video.

L’Allieva: altra fiction Rai di grande successo, disponibile sempre su Amazon Prime Video in streaming, è L’Allieva. In questo casi i protagonisti pricpali sono due dottori dell’istituto di medicina legale.

L’ispettore Coliandro: nato dalla penna di Carlo Lucarelli, la serie segue le vicende personali e le indagini di questo poliziotto molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere. Le puntate de L’ispettore Coliandro sono disponibili si RaiPlay.