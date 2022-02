Altroconsumo e altre associazioni hanno lanciato un appello per eliminare l’obbligo delle mascherine ffp2 per i bambini.

Mentre ci avviciniamo alla data in cui decadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, vale a dire a partire dall’11 febbraio, resta ancora l’obbligo di indossarle al chiuso. Inoltre, secondo le più recenti disposizioni del governo, per riuscire a ridurre il ricorso alla didattica a distanza nelle scuole, c’è anche l’obbligo di indossare le Ffp2 per i bambini, sia sui mezzi pubblici che trai banchi di scuola. Queste misure, però, non convincono le associazioni di consumatori, che richiedono degli adeguamenti visto le mascherine in questione in realtà non sono pensate appositamente per i bambini. Vediamo l’appello lanciato da Altroconsumo insieme ad altre organizzazioni.

L’appello delle associazioni

Altroconsumo, insieme ad altre organizzazioni che fanno parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e supportata da Assosistema e Confindustria, lancia un appello alle istituzioni. La richiesta è quella di modificare le norme attuali affinché i bambini della fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni, e quindi, interessati dall’obbligo, possano tornare a indossare le mascherine chirurgiche. Le motivazioni della richiesta risiedono nel fatto che queste mascherine non sono pensate per i più piccoli, ma solo per gli adulti.

Rientro a scuola

Ffp2 per bambini: i dubbi sul loro utilizzo

Secondo quanto evidenziato dalle associazioni, le mascherine Ffp2 in commercio sono progettate per essere destinate agli adulti. Ricordiamo, infatti, che si tratta di dispositivi omologati per la protezione individuale e destinati ad essere usati in ambienti lavorativi. Proprio per questa ragione anche se vengono pubblicizzate per bambini, queste mascherine non sono altro che taglie più piccole delle stesse ffp2 destinate agli adulti.

Questo significa in primo luogo che le mascherine sono progettate per adattarsi al viso degli adulti e che quindi potrebbero non aderire bene al viso di un bambino. Inoltre, sono anche pensate per la capacità polmonare di un adulto, e quindi non si può stabilire se il loro uso possa portare affaticamento respiratorio, rispetto all’uso di quelle di tipo chirurgico. Proprio di recente, inoltre, come riportato dall’Ansa, la guardia di Finanza ha sequestrato delle mascherine Ffp2 che erano pubblicizzate, in maniera ingannevole, come pediatriche.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG