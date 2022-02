In cosa consiste l’adozione mite e che cosa la differenzia dall’adozione vera e propria? Vediamo cosa c’è da sapere.

Quando si parla di adozioni in Italia, c’è spesso confusione, spesso ci si chiede quale sia la differenza tra adozione e affido, quali siano i requisiti affinché un minore sia ritenuto “adottabile” e quali sono, invece, i criteri per ritenere idonea una coppia che vuole adottare. Un altro caso particolare, inoltre, è l’adozione mite, vediamo in cosa consiste e cosa c’è da sapere al riguardo.

Adozione mite: cos’è?

Bisogna sapere che il processo di adozione può prevedere delle conseguenze giuridiche, Se viene confermata l’adozione cosiddetta legittimante, infatti, il minore viene dichiarato a tutti gli effetti “figlio” dei genitori adottivi. In questi casi, quindi, il minore assume anche il cognome dei genitori adottivi e al tempo stesso vengono interrotti i rapporti con la famiglia di origine.

Padre e figlia a casa

In altri casi si parla di adozione in casi particolari oppure di “non legittimante”. Questa seconda opzione è quella in cui il minore, anche se viene adottato, continua a mantenere il cognome della famiglia di origine. In questo caso, inoltre, il minore mantiene contatti (e obblighi) nei confronti dei suoi genitori biologici. Oltre a queste due ipotesi si configurano anche altre possibilità. Se, infatti, è ritenuto opportuno per tutelare l’interesse del minore, si permette di mantenere un rapporto con la famiglia di origine. In questi casi si parla proprio di adozione mite e il minore potrà quindi continuare a coltivare il legame con i genitori biologici.

Adozione mite: la legge

L’adozione mite è stata stabilita con una sentenza della cassazione. Secondo questa sentenza l’adozione legittimante con cui si interrompono tutti i legami con la famiglia di origine, può essere presa in considerazione solo come ultima risorsa (in casi di extrema ratio). Quando ci sono i presupposti, quindi, si può ricorrere all’adozione mite. Quest’ultima viene presa in considerazione sempre nell’interesse del minore e per potergli quindi garantire la massima serenità anche in una situazione tanto delicata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG