A pochi giorni dalla festa della mamma, scopriamo come questa giornata è sentita e vissuta nel resto del mondo.

La festa della mamma è uno dei momenti più cari agli italiani. Un giorno in cui celebrare l’amore verso la propria madre e per dimostrare con messaggi d’affetto e piccoli doni quel che durante l’anno non si riesce mai ad esprimere come si vorrebbe.

Un evento particolare che in Italia si celebra notoriamente la seconda Domenica di Maggio e che, anche se non tutti lo sanno, è vissuto con intensità anche nel resto del mondo dove, a cambiare, sono solitamente la data e le modalità. Ecco, quindi, come si celebra questa giornata nel mondo.

La festa della mamma nel mondo: dove si festeggia nello stesso giorno

Partiamo con i luoghi dove questa giornata si celebra nello stesso giorno.

In Giappone è usanza donare un garofano rosso alle mamme. Questo fiore è infatti simbolo di dolcezza e purezza. Ad esso si aggiungono poi pensierini vari.

mamma e figlia

Anche in Taiwan si usa celebrare la propria mamma ed il giorno è così speciale da essere considerato una vera e propria festa.

Lo stesso vale anche in Colombia dove questa giornata è particolarmente sentita e viene celebrata proprio in onore delle mamme che ci sono sempre e che accudiscono i propri figli con amore.

In Etiopia, infine, il periodo è sempre lo stesso ma la festa dura ben tre giorni.

I luoghi del mondo dove la festa della mamma è in date diverse

Ci sono poi i paesi dove la festa si celebra in momenti diversi dell’anno ma sempre con tanto sentimento. Nel Regno Unito, ogni quarta domenica di Quaresima si celebra il Mothering Sunday, giornata in cui i figli sono soliti preparare un dolce per la mamma.

In Messico il 10 Maggio, i figli portano le madri a mangiare fuori in modo da regalare loro una giornata di riposo. In Thailandia, invece, la festa cade il 12 Agosto che coincide con il compleanno della regina Sirikit. Motivo per cui la giornata coincide con feste e parate.

A prescindere dal quando, quindi, la festa della mamma è sentita e amata in tutto il mondo dove la mamma resta sempre una figura portante per tutti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG