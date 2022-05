Chi segue l’Isola dei Famosi 2022 avrà di certo sentito pronunciare in diretta molte volte la parola capperucchio probabilmente senza saperne il significato. Questo termine fa parte del Fanta Isola ed è stato coniato dall’ex ciclista Ignazio Moser durante una puntata dell’Isola Party. La parola non ha un significato, infatti si tratta semplicemente di un termine inventato di sana pianta.

Il piccolo Fanta Isola organizzato di recente andrà a premiare chi dirà più volte capperucchio in diretta. Il vincitore verrà premiato nel corso della finale del reality show di Canale 5 direttamente dai conduttori dell’Isola Party. Cerchiamo quindi di far luce su questa parola misteriosa scoprendone l’utilizzo.

Dopo il grande successo ottenuto dal Fanta Sanremo, anche molti altri programmi televisivi hanno deciso di realizzare qualcosa di simile. Il pubblico a casa ha infatti davvero apprezzato la voglia di mettersi in gioco degli artisti sanremesi che così hanno ottenuto tante simpatie. In ordine di tempo, l’ultimo show televisivo a puntare su questo gioco è stato l’Isola dei Famosi.

Prendendo spunto da quanto successo a Sanremo 2022, Ignazio Moser, Valentina Barbieri e Alvin hanno deciso di realizzare una sorta di Fanta Isola. Tutto questo è avvenuto durante l’Isola Party, show digital only che anticipa, segue e commenta quello che succede nel reality.

Il Fanta Isola consiste dunque nel pronunciare in diretta la parola capperucchio. Chi dirà più volte questo termine inventato riceverà infatti un premio nel corso della serata finale del reality.

Scopriamo a questo punto alcuni esempi d’uso della parola in casi pratici per comprendere meglio il suo impiego:

“Chissà chi sarà a pronunciare più volte la parola capperucchio e a vincere il Fanta Isola”.

“A coniare il termine capperucchio è stato Ignazio Moser durante una puntata di Isola Party”.

“Sarà Ilary Blasi a pronunciare la parola capperucchio più volte in diretta all’Isola dei Famosi? Dovremo attendere per scoprirlo.”.

