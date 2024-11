Feeling di Elodie e Tiziano Ferro, il significato: “Tu eri un altro, io non ero l’unica”

Qual è il significato di Feeling di Elodie e Tiziano Ferro? La canzone segna la prima collaborazione tra i due artisti.

Per la prima volta insieme, Elodie e Tiziano Ferro hanno presentato una canzone che di certo diventerà un successo. Si intitola Feeling e racconta una relazione complessa, vissuta con estrema intensità nonostante gli alti e bassi. Vediamo il significato e il testo.

Feeling di Elodie e Tiziano Ferro: il significato della canzone

Uscita l’8 novembre 2024, Feeling è la prima canzone che vede collaborare Elodie e Tiziano Ferro. Con un ritmo R&B contemporaneo, il brano fonde alla perfezione gli stili dei due artisti. Al centro del racconto c’è una storia d’amore complessa, tormentata, destinata a finire. Nonostante la passione, infatti, il partner non è disposto a fare quel passo in più, a donare quell’esclusività che ogni relazione merita.

“È stato solo un feeling

Ti ho amato forse anche troppo

E anche più di nascosto“.

Una storia d’amore a senso unico, in cui il partner viene paragonato a “Satana“. Incontri fugaci, rapporti occasionali sui sedili della Porsche, “che sa di noi senza vestiti“, ma nulla in più.

“Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi“.

Cadere nella relazione sbagliata è semplicissimo, soprattutto quando di mezzo c’è un’enorme passione. Eppure, basta un minimo di lucidità per capire che quello che sembra amore non è altro che semplice feeling.

“Mi cercavi la sera tardi

Ti scrivevo solamente un indirizzo come taxi

Sì, era bellissimo così“.

Elodie, parlando di Feeling, ha dichiarato: “Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli“. Tiziano Ferro ha aggiunto: “Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa“.

Ecco il video di Feeling di Elodie e Tiziano Ferro:

Feeling: il testo della canzone

Sei Satana che vive sulla mia spalla

Che cammina insieme a me, ghetto blasta

La tua relazione è un buco nell’acqua…

Continua per il testo integrale