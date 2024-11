Che auto ha Sonia Bruganelli? Non si abbassa al low cost, ma non cede neanche al lusso

Che auto possiede Sonia Bruganelli? L’ex moglie di Bonolis vola basso, anche se non si tratta di una vettura propriamente low cost.

Oltre che per essere l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è famosa anche per la sua continua ostentazione del lusso. Eppure, guardando la sua auto si rimane un tantino stupiti, visto che ha scelto un modello non proprio low cost, ma nemmeno eccessivamente costoso.

Che auto ha Sonia Bruganelli? L’ex di Bonolis vola basso

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, tanto che è finita spesso al centro della polemica per aver ostentato sui social la sua vita da mille e una notte. Proprio per questo, da una donna che ama immortalarsi a bordo di jet privati, ci si aspettava un’auto costosa. Magari una Lamborghini, una Porsche oppure una Ferrari. Invece, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha preferito tenersi bassa, anche se non si è assolutamente ‘abbassata’ al low cost.

La Bruganelli possiede una Range Rover Evoque Cabrio, un modello esclusivo, famoso perché unisce le prestazioni di un Suv alla versatilità di una cabriolet. Con un design che è un mix tra elegante e sportivo, la vettura è dotata di un tetto in tela ripiegabile che si apre in soli 18 secondi. Ha un motore a benzina da 240 CV, una trazione integrale permanente e una serie di sistemi tecnologici che ne migliorano la sicurezza e garantiscono il massimo comfort.

Quanto costa la macchina della Bruganelli?

L’auto di Sonia Bruganelli, pur non essendo costosissima, ha un prezzo che in molti non si potrebbero permettere neanche se vivessero due vite. La Range Rover Evoque Cabrio parte da 50.00 euro, ma il modello scelto dall’ex signora Bonolis dovrebbe costare più di 52.400 euro. Tra l’altro, non sappiamo se questa sia l’unica vettura parcheggiata nel garage della produttrice.