Stare a casa con stile? Ci pensa Fedez, disegnando una capsule collection in esclusiva per Yamamay.

Il sodalizio fortunato Fedez-Yamamay era già iniziato da un pò, quando il rapper la scorsa primavera è diventato ufficialmente digital ambassador del marchio. Questa volta, chissà se non ispirato anche dalla Ferry che di lanci di nuove collezioni se ne intende parecchio, Fedez ha deciso di realizzare in esclusiva per Yamamay una capsule collection pensata e disegnata interamente da lui. Il mood è quello di una linea super comfort pensata per la casa, per tutti, quindi assolutamente genderless, ma così cool che in realtà su un paio di jeans le felpe di Fedez ci starebbero più che bene.

Fedez x Yamamay: Stay Home Rules, la nuova capsule collection tra multicolor e tie-dye

Le regole dello stare a casa oppure la regola dello stare a casa, così potremmo provare a tradurre la nuova capsule collection genderless firmata di nome e di fatto da Fedez, che per l’appunto prende il nome di Stay Home Rules. In effetti in questa collezione c’è la sintesi del lifestyle del rapper e marito di Chiara Ferragni, che nelle sue storie spesso mostra come il suo outfit da casa sia abbastanza cool, comodo e pratico da essere perfetto per adempiere ai suoi compiti di padre, lavorare e concedersi un po’ di relax.

Non ci preoccupate, non vi stiamo invitando ad adottare di nuovo lo stile comfy riportandovi indietro a quando era una rules considerato il lockdown, ma sicuramente questa collezione può essere una chiave di volta per chi ancora lavora in smartworking o è stato lo è stato da sempre come suo way of life, o semplicemente per chi dopo una giornata intensa vuole regalarsi un po’ di relax sprofondando in capi comodi ma cool.

Considerata anche la passione per i videogiochi di Fedez, sui social la capsule è stata presentata proprio come se i capi potessero essere scelti come si selezionano i personaggi di un videogioco.

Felpe, tute, intimo: i pezzi che compongono la capsule Stay Home Rules e i prezzi

La capsule di Fedez realizzata per Yamamay prevede nuance vivaci, colori pastello delicatissimi e una linea confortevole dal taglio over: lilla, giallo, sfumature tie-dye blu e verde, ritroviamo colori che spesso abbiamo visto indossare e preferire dai Ferragnez. La novità di questa collezione, pensata per tutta la famiglia, è quella di vendersi anche in set con un taglio tuta per i più piccoli e per i più grandi. Si aggiungono inoltre alcuni capi intimi per lui, boxer e slip sempre colorati.

I prezzi die questa collezione in edizione limitata sono assolutamente nella media: le felpe infatti costano 39,99 euro, i pantaloni da abbinare 29,95 euro per adulti, mentre per i bambini il prezzo è rispettivamente di 29,95 euro e 19,95 euro. Il set tuta bimbo più adulto invece ha un costo di 359,40 euro. La collezione è acquistabile online e nei negozi Yamamay.

