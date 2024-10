Fedez prende il jet privato per volare a New York. Nuovi progetti in vista per il rapper? Poi mostra il suo ultimo (costoso) acquisto.

Fedez ormai ha rotto il silenzio social e, se inizialmente ha preferito mostrare un basso profilo, adesso il rapper ha cambiato strada. Domenica 27 ottobre Fedez ha condiviso tra le storie Instagram alcuni scatti che non sono passati inosservati. Infatti, l’ex marito di Chiara Ferragni è tornato a sfoggiare il suo stile di vita lussuoso mostrando il jet privato con cui è partito per raggiungere New York City, ma non solo.

Tra le foto pubblicate c’è anche uno scatto di un modello di occhiali da sole molto costoso. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Fedez lascia l’Italia: i motivi del viaggio

Lo scorso 27 ottobre, Fedez ha sorpreso i suoi follower con una partenza inaspettata verso New York a bordo di un jet privato. Al momento, non sono chiari i motivi di questo viaggio, che potrebbe essere legato a impegni di lavoro o semplicemente al desiderio di trascorrere un po’ di tempo lontano dall’Italia.

Fedez

Negli ultimi tempi Fedez aveva limitato le sue apparizioni sui social, soprattutto dopo lo scandalo legato agli ultras che ha coinvolto figure vicine a lui. Tra gli arrestati ci sono infatti Christian Rosiello, il suo bodyguard, e Alex Codogno, personaggio legato al mondo del tifo e già noto alle forze dell’ordine.

Il rapper ha deciso di prendere le distanze da questa vicenda e mantenere un basso profilo, anche durante la celebrazione del suo compleanno, festeggiato in compagnia di pochi amici intimi.

Gli occhiali “Over the Top” da 1.500 euro

Nelle storie di Instagram, Fedez ha mostrato anche un accessorio che ha catturato l’attenzione: un paio di occhiali particolari e fuori produzione, gli “Over the Top” di Oakley.

Questo modello, famoso per il suo design futuristico con stanghette sopra la testa, è apparso in vari film cult come Blade Runner 2049 e Spider-Man del 2002.

Il valore di questi occhiali si aggira intorno ai 1.500 euro sui siti di rivendita di articoli di lusso.